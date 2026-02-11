Curling, l’Italia tramortisce la Svezia e risponde alla Gran Bretagna. USA in volata, che brividi per il Canada

Sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo è incominciato il torneo di curling maschile nell’ambito delle Olimpiadi Invernali 2026: round robin aperto a dieci squadre, tutte le formazioni affronteranno le altre (nove partite a testa), le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. L’Italia ha sconfitto la Svezia per 7-6: i padroni di casa hanno tramortito i Campioni Olimpici di Pechino 2022, Joel Retornaz e compagni si sono inventati la magia contro la corazzata di Niklas Edin e ora possono sognare in grande.

La Gran Bretagna ha rispettato il facile pronostico della vigilia contro la poco quotata Cina: i Campioni del Mondo guidati da Bruce Mouat (ieri sconfitto da Amos Mosaner e Stefania Constantini nella finale per il bronzo del doppio misto) hanno prevalso con uno schiacciante 9-4. Al Canada, tra le grandi favorite per le medaglie, è servito l’extra-end per regolare l’insidiosa Germania con il punteggio di 7-6 e inserirsi così nel quartetto al comando della classifica.

Gli USA sono stati bravi ad arginare i tre punti messi a segno dalla Cechia nel quinto end, ribattendo con due marcature nella sesta frazione e tre nell’ottavo parziale. Si è arrivati in parità all’end conclusivo, Luc Violette è stato bravo a sfruttare il vantaggio dell’ultimo tiro e la compagine a stelle e strisce si è imposta per 8-7. Di seguito il quadro dettagliato dei risultati delle partite di oggi e la classifica del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Gran Bretagna vs Cina 9-4

USA vs Cechia 8-7

Italia vs Svezia 7-6

Canada vs Germania 7-6, extra-end

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI

1. Italia 1 vittoria (1 partita disputata)

1. Gran Bretagna 1 vittoria (1 partita disputata)

1. USA 1 vittoria (1 partita disputata)

1. Canada 1 vittoria (1 partita disputata)

5. Norvegia 0 vittorie (0 partite disputate)

5. Svizzera 0 vittorie (0 partite disputate)

7. Cina 0 vittorie (1 partita disputata)

7. Cechia 0 vittorie (1 partita disputata)

7. Germania 0 vittorie (1 partita disputata)

7. Svezia 0 vittorie (1 partita disputata)