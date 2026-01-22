Lorenzo Sonego precipita nel ranking ATP: non conferma la cambiale e perde (almeno) 20 posizioni

Lorenzo Sonego è stato sconfitto nel derby italiano da Lorenzo Musetti nel secondo turno degli Australian Open 2026 di tennis e per questo motivo ha perso punti e posizioni nel ranking ATP, dove nei prossimi turni potrebbe essere scavalcato da altri tennisti ancora in corsa a Melbourne.

Il torinese, infatti, nel 2025 si era spinto fino ai quarti di finale agli Australian Open, e per questo motivo aveva incassato 400 punti, mentre con il secondo turno del 2026 i punti racimolati sono 50, con una perdita netta di 350.

Per questo motivo l’azzurro è crollato da quota 1240 a 890, scivolando dal 40° posto, occupato nella classifica ufficiale di lunedì 19 gennaio, al 60° della graduatoria live aggiornata mentre si sta completando il secondo turno del primo Slam stagionale.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking lunedì 19 gennaio: 1240 punti, 40° posto.

Ranking dopo l’eliminazione agli Australian Open: 890 punti, 60° posto virtuale.