Dove vedere in tv Sinner-Duckworth, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Jannik Sinner tornerà in campo giovedì 22 gennaio per affrontare l’australiano James Duckworth nel secondo turno degli Australian Open 2026. Sul campo della Rod Laver Arena (non prima delle 09:00 italiane), l’azzurro vorrà dare un seguito alla propria avventura nella terra dei canguri visto l’obiettivo del terzo titolo consecutivo a Melbourne.

Sinner viene da un esordio particolare. La partita contro il francese Hugo Gaston è durata decisamente poco per il ritiro del tennista transalpino, dopo aver perso il secondo set. Un match in cui Jannik ha lasciato intravedere la volontà di provare anche delle soluzioni diverse nel proprio tennis, allo scopo di sentirsi sempre più sicuro nelle esecuzioni di palle corte e di discese a rete.

Decisamente più lungo e gravoso quanto fatto da Duckworth, costretto alla rimonta dal croato Dino Prizmic nel primo turno. L’ha spuntata al quinto set l’aussie, mettendo in mostra grande spirito combattivo. Vorrà replicarlo nella sfida contro Sinner, nella consapevolezza che per fare partita col pusterese servirà la super prestazione.

La partita Sinner-Duckworth, così come tutti gli incontri degli Australian Open 2026, non sarà visibile in chiaro in tv. La copertura streaming è affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, disponibili in esclusiva streaming sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, che offrono la visione di tutti i campi del torneo.

Il match sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, che includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Come sempre, OA Sport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neanche un punto del secondo match di Jannik Sinner agli Australian Open 2026.

SINNER-DUCKWORTH AUSTRALIAN OPEN 2026

Giovedì 22 gennaio (orari italiani)

ROD LAVER ARENA – Inizio alle 01:30

1. [6] Jessica Pegula (USA) vs McCartney Kessler (USA)

Non prima delle 03:30

2. [Q] Francesco Maestrelli (ITA) vs [4] Novak Djokovic (SRB)

Non prima delle 09:00

3. [WC] James Duckworth (AUS) vs [2] Jannik Sinner (ITA)

A seguire

[5] Elena Rybakina (KAZ) vs Varvara Gracheva (FRA)

PROGRAMMA SINNER-DUCKWORTH AUSTRALIAN OPEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels

Diretta testuale: OA Sport