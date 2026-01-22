Bolelli e Vavassori salutano Melbourne già al primo turno. Sconfitta in rimonta con Ho/Jebens

Dopo due finali consecutive, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori salutano clamorosamente gli Australian Open 2026 al primo turno. Un esordio amarissimo per la coppia italiana, testa di serie numero sette, che è stata sconfitta dal duo formato dal taiwanese Ho Ray e dal tedesco Hendrik Jebens in tre set con il punteggio di 6-7 7-6 6-4 dopo due ore e ventuno minuti di gioco.

Davvero una sconfitta inaspettata per Bolelli/Vavassori, che non sono mai riusciti a garantirsi un’occasione nei loro turni in risposta. Un rendimento altissimo quello di Ho/Jebens con la prima, visto che hanno vinto il 91% dei punti con questo colpo, mettendo a segno anche 10 ace. Non sono bastati poi ai due azzurri 34 vincenti contro i 27 degli avversari.

Un primo set in cui si segue l’andamento dei turni di servizio. Entrambe le coppie non concedono davvero nulla in battuta e non offrono palle break agli avversari. La normale conseguenza è l’approdo al tie-break. Anche qui regna assolutamente l’equilibrio, con Bolelli che riesce ad annullare un set point con una prima insidiosa che non fa rispondere Ho. C’è solo un mini-break ed è decisivo, perchè Jebens sbaglia di dritto e così Bolelli/Vavassori riescono a chiudere per 8-6 e conquistare così il primo set.

Il copione della partita rimane sempre lo stesso anche nel secondo game. Persiste l’equilibrio e si seguono i turni di servizio, anche se nel sesto game la coppia azzurra deve fronteggiare due palle break. Vavassori cancella la prima con un ace e sulla seconda Ho non riesce a controllare la risposta. Anche questo set scivola al tie-break, che viene dominato un po’ a sorpresa da Ho/Jebens, che si impongono per 7-2, portando la sfida al terzo e decisivo set.

Dopo un avvio equilibrato, il momento decisivo del terzo set arriva nel quinto game. Purtroppo Bolelli commette alcuni errori, compreso quello sulla palla break dopo la risposta di Jebens. La coppia azzurra si trova così costretta ad inseguire, ma soprattutto non riesce mai a costruirsi una possibilità di ricucire la parità. Ho/Jebens non tremano e chiudono a zero il decimo game, andando a chiudere sul 6-4 ed eliminando clamorosamente Bolelli/Vavassori.