Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Nel tabellone di doppio misto degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, venerdì 23 gennaio, Sara Errani ed Andrea Vavassori, accreditati della prima testa di serie, che sfideranno la coppia composta dalla tedesca Laura Siegemund e dal transalpino Edouard Roger-Vasselin.

Il match sarà il terzo del programma di giornata sul Court 8, che avrà inizio a partire dall’1.00 ora italiana. Prima dell’incontro che vedrà protagonisti gli italiani si giocheranno altri due doppi, dapprima quello femminile tra Maleckova/Skoch e Golubic/Li o Kato/Stollar, e poi quello maschile tra Gonzalez/Molteni e Nouza/Rikl.

La diretta tv del match degli azzurri degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell’incontro degli italiani sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Venerdì 23 gennaio

Court 8

Dall’1.00 ora italiana

Maleckova/Skoch – Golubic/Li o Kato/Stollar

A seguire

Gonzalez/Molteni – Nouza/Rikl

A seguire

Sara Errani/Andrea Vavassori (Italia, 1) – Laura Siegemund/Edouard Roger-Vasselin (Germania/Francia)

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.