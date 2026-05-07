Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orario 7 maggio, programma in chiaro, streaming

Terza giornata di incontri agli Internazionali d’Italia 2026 e, come da tradizione recente, una parte dell’offerta televisiva resta accessibile anche gratuitamente. Quest’oggi, giovedì 7 maggio, il match scelto per la trasmissione in chiaro su TV8 è quello tra Lorenzo Sonego e il peruviano Ignacio Buse, previsto nella sessione serale sul rosso del Foro Italico (non prima delle ore 19:00, orario soggetto alla durata degli incontri precedenti e anche alle possibili variabili meteorologiche).

Per Sonego si tratta dell’esordio nel Masters 1000 di Roma, in un momento delicato della propria carriera. Reduce da un periodo di stop per problemi al polso, il piemontese sta cercando di ritrovare le giuste sensazioni, in un contesto che in passato gli aveva regalato non poche soddisfazioni. Il riferimento è alla edizione del 2021, quando l’azzurro seppe spingersi fino alla semifinale (sconfitto da Novak Djokovic).

Dall’altra parte della rete ci sarà Buse, giocatore in ascesa quest’anno e molto a suo agio sul mattone tritato. Un tennista dotato di ottimi fondamentali, specialmente dal lato destro del campo. Si prospetta quindi un match aperto a qualsiasi risultati, in cui saranno i particolari a fare la differenza.

Negli ultimi mesi il tema della trasmissione gratuita del tennis è diventato centrale. Il decreto dell’8 ottobre 2025, entrato in vigore il 20 novembre, ha aggiornato l’elenco degli eventi sportivi di “particolare rilevanza sociale”, includendo anche il tennis tra le discipline da rendere accessibili al grande pubblico in determinate condizioni.

In sintesi, la normativa prevede che semifinali e finali dei grandi tornei (Slam, ATP Finals, Masters 1000), in presenza di atleti italiani, debbano essere disponibili anche in chiaro. Tuttavia, questo principio non ha effetto immediato.

Il nodo riguarda infatti i diritti televisivi già assegnati, attualmente nelle mani di Sky Sport fino al 2028. Fino a quella scadenza, non esiste un obbligo automatico di trasmissione gratuita: l’emittente può decidere se condividere parte degli eventi (ad esempio su TV8) oppure mantenerli esclusivamente sulla pay-tv.

Di conseguenza, la presenza quotidiana di un match su TV8 durante gli Internazionali rappresenta una scelta editoriale e commerciale, non un vincolo imposto dalla legge. In prospettiva, però, il quadro normativo potrebbe incidere maggiormente sulle modalità di trasmissione dei grandi eventi tennistici.

La partita tra Lorenzo Sonego e Ignacio Buse sarà valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il match si disputerà sul campo centrale e sarà il primo della sessione serale (non prima delle 19:00). La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Tennis (203) e a TV8 e il palinsesto preciso sarà annunciato in mattinata. In streaming si potrà seguire su SkyGo, NOW, Tennis Tv e TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

QUALE PARTITA SU TV8 OGGI

Giovedì 7 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

Alexei Popyrin AUS vs Matteo Berrettini ITA

Jasmine Paolini ITA vs Leolia Jeanjean FRA (Non prima 13:00)

Coco Gauff USA vs Tereza Valentova CZE

Lorenzo Sonego ITA vs Ignacio Buse PER (Non prima 19:00) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e TV8

Aryna Sabalenka BLR vs Barbora Krejcikova CZE (Non prima 20:30)

PROGRAMMA SONEGO-BUSE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e in chiaro su Tv8

Diretta streaming: SkyGo, Now e sito di TV8

Diretta Live testuale: OA Sport