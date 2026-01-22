Quante posizioni guadagna Luciano Darderi nella classifica ATP: possibile best ranking agli Australian Open

Luciano Darderi è approdato al terzo turno degli Australian Open 2026 di tennis e continua a guadagnare punti nel ranking ATP, dato che lo scorso anno a Melbourne l’azzurro uscì all’esordio, incamerando soltanto 10 punti, mentre al momento ne ha conquistati già 100.

Con 90 punti netti incamerati, dunque, Darderi è salito da quota 1599 a 1689, portandosi dal 25° posto occupato lunedì scorso al 23° virtuale nel ranking live: l’azzurro in carriera finora si è spinto al massimo fino al numero 24, quindi potrebbe ritoccare il proprio best ranking a Melbourne.

Avanzando ulteriormente nel torneo, inoltre, l’azzurro potrebbe anche migliorare sensibilmente il proprio piazzamento, fino a spingersi all’ingresso in top ten, possibile, al momento, in caso di vittoria del torneo, che potrebbe valere a Darderi il nono posto nella classifica mondiale.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking lunedì 19 gennaio: 1599 punti, 25° posto.

Ranking dopo il passaggio ai sedicesimi di finale: 1689 punti, 23° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi di finale: 1789 punti, 22° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 1989 punti, 20° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2389 punti, 16° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2889 punti, 12° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 3589 punti, 9° posto virtuale.