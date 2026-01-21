LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli emiliani sfidano la terza in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida rovente e cruciale della Regular Season Eurolega 2025-2026 tra VIRTUS OLIDATA BOLOGNA e Fenerbahce Kolej Beko.

Gli emiliani vogliono conquistare quella che sarebbe un’impresa ai danni dei terribili ragazzi di coach Šarūnas Jasikevičius che li lancerebbe verso un posto all’interno dei provvisori play-in, visto che i cugini dell’Olimpia Milano sono altresì a 11 vittorie e 11 sconfitte dopo la sconfitta suicidaria in casa contro la Stella Rossa, che è quindi a 12 vittorie e 10 sconfitte e occupa la decima piazza provvisoria con lo stesso record dello Zalgiris Kaunas. Sensazione che siamo le azzurre, assieme ai serbi e ai lituani, a giocarsi gli ultimi posti validi per la post-season, con Dubai a 10-12.

Virtus Bologna che in casa ha giocato le migliori partite della stagione, ma che viene dall’aver sbancato la Dubai Arena negli Emirati, con una grande prova di forza pur senza molti effettivi e con un NIANG soprannaturale. Neanche oggi contro la corazzata turca ci saranno Smailagic e Vildoza su tutti, due giocatori fondamentali per coach Dusko Ivanovic. Fortunatamente però, non è in dubbio Carsen Edwards, stella bolognese, che dopo la botta in campionato ha rassicurato tutti sulla presenza oggi.

Serve un’impresa! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della sfida rovente che vede di fronte Virtus Olidata BOLOGNA e Fenerbahce Kolej Beko. Palla a due che verrà alzata alle ore 20:30, vi aspettiamo!