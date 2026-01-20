Jannik Sinner prende a pallate Gaston per 2 set, poi il francese si ritira: esordio comodo a Melbourne

Non poteva esserci esordio di torneo più comodo per Jannik Sinner. Il vincitore delle ultime due edizioni del torneo prende letteralmente a pallate il malcapitato Hugo Gaston e avanza in scioltezza al secondo turno degli Australian Open: il francese si ritira, dopo poco più di un’ora, sul 6-2 6-1 per l’avversario. Nei trentaduesimi il detentore del titolo affronterà il vincente del match tra l’australiano James Duckworth e il croato Dino Prizmic.

Sinner parte 0-40, fatica a trovare la distanza sulla palla, si sblocca con l’ace, ne mette a segno tre e, con cinque punti consecutivi, sigla l’1-0. Gaston firma l’1-1 con il contropiede di rovescio vincente; l’italiano risponde con il 2-1 firmato dall’accelerazione di diritto a cui il rivale non riesce a rispondere. Il detentore del titolo aumenta i giri anche in risposta e, alla quarta possibilità, timbra il break e allunga sul 4-2 con il rovescio incrociato. Sinner tiene a zero il turno di servizio del 5-2, si procura set point con l’accelerazione di diritto e con lo stesso colpo lo trasforma per il 6-2.

Il numero due del mondo firma l’1-0 con il servizio vincente, si porta sul 15-40 con il diritto incrociato e costringe l’avversario all’errore sotto rete per il break del 2-0. Il giocatore azzurro continua a macinare gioco, si procura altre due palle break con la risposta profonda di rovescio e sul recupero lungo del transalpino gli strappa nuovamente il servizio per il 4-0. Il secondo favorito del tabellone, sempre più in ritmo con il trascorrere dei minuti, timbra il 5-0, mentre Gaston interrompe la serie di nove giochi consecutivi del suo avversario con il 5-1. Sinner, dopo aver recuperato da 0-30, chiude i conti sul 6-1 con il rovescio in controbalzo che costringe il rivale all’errore.

Il francese, in non perfette condizioni fisiche, sceglie di non continuare e opta per il ritiro. Sinner chiude la sua ottima prestazione con sei ace, non commette doppi falli e serve il 64% di prime. Il numero due del mondo vince l’86% dei punti quando si affida alla prima di servizio e il 50% sulla seconda. L’azzurro mette a segno 19 vincenti, contro 15 errori gratuiti, il francese mette a referto 9 colpi vincenti e commette 13 gratuiti.