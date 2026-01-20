LIVE Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi in Spagna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega di basket 2026. Primo impegno del doppio turno settimanale per i meneghini in Europa, che giocheranno anche giovedì sera all’Allianz Cloud contro lo Zalgiris Kaunas.

L’EA7 Emporio Armani vuole reagire immediatamente al ko interno contro la Stella Rossa (96-104) dove hanno ceduto nel quarto conclusivo dopo aver condotto per 30’, dove non sono bastati i 22 punti di Shavon Shields e i 13 di Leandro Bolmaro. 11-11 è il record degli uomini di ‘Peppe’ Poeta, che rimangono comunque in zona play-in quindi ancora in corsa per proseguire la stagione regolare ma serve un successo per non perdere terreno dalle dirette avversarie.

Il Real Madrid di Sergio Scariolo – ex di turno – arriva alla sfida odierna forte di quattro successi consecutivi, l’ultimo dei quali venerdì scorso nel ‘Clasico’ contro il Barcellona (80-61) che hanno rilanciato i Blancos al quinto posto con 14-8 di score al pari di Valencia e blaugrana. Fari puntati su Usman Garuba e Mario Hezonja, con Walter Tavares a controllare il pitturato e Facundo Campazzo a dettare i ritmi di gioco.

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Movistar Arena di Madrid (Spagna) alle ore 20:45, con la diretta TV garantita da Sky Sport Basket (canale 205) mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega di basket 2026!