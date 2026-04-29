Basket, Eurolega: il Real Madrid rischia nel finale ma batte l’Hapoel nel primo match della serie

L’ultimo incontro del primo turno dei playoff di Eurolega va al Real Madrid. Gli spagnoli, tra le mura amiche, hanno battuto gli israeliani dell’Hapooel Tel Aviv per 86-82, al termine di un match dominato fin dal primo possesso. Solo nel finale la squadra più titolata d’Europa ha subito la rimonta degli ospiti, insufficiente per ribaltare il risultato. Il Real si porta il primo meritato punto della serie grazie anche ai 21 punti di Facundo Campazzo (6/9 da tre). Top scorer del match Blakeney con 25 punti a referto.

Inizio equilibrato con gli spagnoli sempre ad inseguire. Il canestro del primo vantaggio madrileno porta la firma di Hezonja prima del nuovo sorpasso ospite firmato Oturu. Campazzo si accende con due triple di fila e con Garuba il Real si porta sul +5. Campazzo sale nuovamente in cattedra ed infila altre due triple (+9) ma Oturu tiene in piedi gli israeliani. Poi ancora Madrid con un parziale di 6-0 che vale il +14. La tripla di Blakeney ed il canestro del solito Oturu valgono il -9. Dopo 10′ gli spagnoli conducono 27-18.

Nel secondo quarto il Real raggiunge subito la doppia cifra di vantaggio e poi allunga con Lyles, Deck e Feliz fino al +18. L’Hapoel torna a segnare in lunetta con Jones, Lyles risponde con un 2/2 e Hezonja segna il +20. Gli israeliani non si arrendono e con un parziale di 7-0 cercano di riavvicinarsi. Nel finale il Real torna a segnare dalla lunetta con Campazzo. All’intervallo la squadra della capitale spagnola è avanti 48-33.

La ripresa si apre con la tripla del -12 firmata da Blakeney. Okeke tiene avanti il Real prima della quinta tripla di uno scatenato Campazzo. Jones e Oturu riportano sotto gli ospiti ma Hezonja è infallibile ai liberi. Il Madrid regge e poi allunga ancora Lyles (+16). Risponde immediatamente l’Hapoel con la tripla dell’esperto Micic ma nel finale sono ancora gli spagnoli a trovare la via del canestro. Alla fine del terzo quarto il Real conduce ancora 70-55.

Inizio dell’ultima frazione con le due triple di Lyles e Wainright. Gli israeliani non sbagliano ai liberi e Blakeney infila la tripla del -11. Il Real risponde subito con un parziale di 7-0 che vale il +18. L’Hapoel, come avvenuto in tutta la partita, cercano disperatamente la rimonta e con un contro parziale si riportano nuovamente sul -11 a 3’30”. Il Real però non chiude la partita e gli ospiti infilano due triple con Wainright e Blakeney che valgono il -7. Gli spagnoli non segnano più, Blakeney segna l’incredibile -4 prima di avere addirittura la palla del -1 che si spegne sul ferro. Gli israeliani avrebbero l’ultima palla del match ma riescono a tirare solo sulla sirena con errore. Finisce 86-82 ed il primo punto della serie va al Real Madrid.