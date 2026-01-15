Eurolega basket, Virtus Bologna corsara a Dubai con un super Niang

La Virtus Bologna non sbaglia e dopo quasi un mese torna a vincere in trasferta una partita di Eurolega 2025-2026. Nel match valevole per la ventiduesima giornata, le V-Nere sono riuscite a battere Dubai Basketball per 72-80, in una sfida decisiva per le posizioni del play-in. La Virtus ha nella ripresa esteso il suo vantaggio, per poi completare l’opera nel finale, nonostante la rimonta della squadra degli Emirati Arabi che incassa la terza sconfitta casalinga. Incredibile prestazione in entrambe le metà campo di Saliou Niang che chiude con 17 punti e 17 rimbalzi.

Dubai parte forte con Bacon e grazie a Wright si porta subito sul +4. La Virtus si scuote con Edwards ma Kabengele ne infila cinque consecutivi per il +8. Le V-Nere rispondo con Niang e Diouf ma i padroni di casa restano avanti con Petrusev (+7). A Jallow risponde l’ex Abass ma uno scatenato Niang riporta a -2 la Virtus. Morgan segna la tripla del vantaggio e Alston porta a +3 gli ospiti. Dubai risponde con la tripla di Abramovic ma i liberi di Niang fissano il 23 pari a fine primo quarto.

Nel secondo quarto l’equilibrio continua a governare il match fino al blitz di Diouf ed Edwards che vale il +5. Kabengele accorcia, Morgan risponde e ne nasce un digiuno prolungato interrotto solo da Anderson (-2). Edwards capisce il momento e piazza quattro punti importanti che valgono il nuovo +4 alla Virtus. Nel finale è ancora Niang ad operare l’allungo prima che Bacon riporti Dubai a -4. All’intervallo lungo le V-Nere sono avanti 37-41.

Nella ripresa a Wright risponde Pajola con la tripla e Bologna aumenta il parziale grazie a Niang ed Edwards (+11). Avramovic e Bacon stoppano l’allungo Virtus ma la tripla di Alston riporta sul +10 gli ospiti. Bertans segna cinque punti di fila ma Hackett si sblocca con una tripla di fondamentale importanza (+8). Avramovic prende fiducia nel finale ma Diouf piazza il +7 di fine terzo quarto. A 10′ dalla fine Bologna è ancora avanti per 53-60.

L’ultima frazione si apre nel peggiore dei modi per la Virtus; Avramovic ne piazza sette e pareggia a quota 60. La squadra italiana torna a segnare con Diouf ma la tripla di Andersen vale il sorpasso di Dubai a 5’41” dal termine. Le V-Nere però escono dal time-out nel migliore dei modi e con Edwards e le tripla di Pajola e Alston piazzano un 8-0 che vale il +6. La squadra degli Emirati torna a segnare con Kamenjas ma uno strepitoso Niang inchioda il nuovo +6. Bacon riavvicina i padroni di casa ma Edwards con una serpentina segna il +7 a 1’16” dalla fine. Bacon non molla e piazza la tripla del -4 ma Hackett e Jallow in lunetta mettono il punto esclamativo sulla vittoria. Punteggio finale di 72-80 per la Virtus che firma l’undicesima vittoria in Eurolega.