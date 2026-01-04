LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2026 in DIRETTA: Domen Prevc prosegue la caccia al poker

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza e penultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025-2026, si salta ad Innsbruck e lo si fa dal Bergiselschanze!

Forse a giochi già decisi, si va in scena sul Bergisel della località tirolese che in passato ha deciso anzi tempo la Tournée, quantomeno sostanzialmente. Non sarà comunque questo il caso, visto che la squalifica porterebbe Domen Prevc a perdere quello che di fatto ha già messo nel mirino: il primo grande alloro della carriera. Lo sloveno infatti arriva alla penultima tappa forte dei 40 punti su Embacher e dei quasi 45 su Hoerl; Hoffmann e Kobayashi si trovano quasi appaiati a meno 41.5 punti e dei 42 punti da Prevc.

La terza qualificazione maschile dell’iconica manifestazione a tappe per gli uomini volanti è stata vinta da Hoerl davanti ai compagni di squadra, con una impressionante prova di forza collettiva. Tuttavia, le condizioni sono state pessime quando i migliori di Coppa hanno saltato. Per l’Italia Giovanni Bresadola e Alex Insam si sono brillantemente qualificati e oggi proveranno a superare la prima serie da 50 atleti, ne resteranno solo 30 per la seconda.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della penultima competizione Tournée dei Quattro Trampolini che va in scena da Innsbruck (AUT) con la prima serie al via alle 13:30, vi aspettiamo!