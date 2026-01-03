LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2026 in DIRETTA: azzurri impegnati nelle qualificazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza qualificazione valide per la Tournée dei quattro trampolini, in scena nella località di Innsbruck (AUT) storica del Salto con gli Sci dal trampolino HS124 denominato Bergiselschanze.

Forse a giochi già decisi, si va in scena sul Bergisel della località tirolese che in passato ha deciso anzi tempo la Tournée, quantomeno sostanzialmente. Non sarà comunque questo il caso, visto che la squalifica porterebbe Domen Prevc a perdere quello che di fatto ha già messo nel mirino: il primo grande alloro della carriera. Lo sloveno infatti arriva alla penultima tappa forte dei 40 punti su Embacher e dei quasi 45 su Hoerl. Hoffmann e Kobayashi si trovano quasi appaiati a meno 41.5 punti e dei 42 punti da Prevc.

La terza qualificazione maschile dell’iconica manifestazione a tappe per gli uomini volanti si annuncia ancora più divertente, visto che prenderanno parte ben tre austriaci in più, sfruttando il contingente nazionale a disposizione. Ecco che ad aprire la competizione ci saranno quindi tre atleti pericolosissimi per tutti, visto che l’Austria è la Nazione che può contare sul livello medio più alto. Per l’Italia oltre a Giovanni Bresadola e Alex Insam c’è l’esordio di Maximilian Gartner

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della terza qualificazione della Tournée dei quattro trampolini, in scena nella località di Innsbruck (AUT): si parte alle ore 14:30. Vi aspettiamo!