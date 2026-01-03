Tournée 4 Trampolini, poker austriaco in qualificazione a Innsbruck. Avanzano Bresadola e Insam

Dominio austriaco nelle qualificazioni di Innsbruck, valevoli per la terza tappa della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini. Sul Bergiselschanze quattro padroni di casa hanno occupato le prime quattro posizioni del turno preliminare, sfruttando il passaggio a vuoto del dominatore Domen Prevc e lanciando un segnale importante verso la gara di domani.

La seconda metà della Vierschanzentournee (dopo le competizioni tedesche a Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen) si è aperta con l’ottima prestazione di Jan Hoerl, autore del miglior punteggio raggiungendo il punto HS fissato a 128 metri con un vantaggio di 9 decimi su Stefan Kraft, 3.1 punti su Stephan Embacher e 4.6 punti sull’altro austriaco Daniel Tschofenig.

Quinta piazza per il tedesco Felix Hoffmann davanti al giapponese Ren Nikaido, all’austriaco Manuel Fettner e allo sloveno Anze Lanisek, mentre sono rimasti fuori dalla top10 i big Ryoyu Kobayashi (11°) e Domen Prevc (solo 30°) dovendo fronteggiare però condizioni sfavorevoli legate al forte vento alle spalle. Superano il taglio due dei tre azzurri presenti, con Giovanni Bresadola 33° (sfiderà domani lo statunitense Jason Kolby nel KO System) e Alex Insam 46° (affronterà Hoffmann), mentre viene eliminato il giovane esordiente Maximilian Gartner 60°.