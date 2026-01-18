SnowboardSport Invernali
Elisa Caffont trionfa nel PGS di Bansko e difende la vetta nella classifica generale!
La giornata di ieri era stata deludente per i colori azzurri. In tutta la stagione non c’erano state gare (tra uomini e donne) senza podi nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo. A Bansko, in gara-2, cambia tutto: Elisa Caffont infatti porta di nuovo il Bel Paese sul gradino più alto del podio.
Seconda vittoria in carriera, prima nella specialità olimpica, per l’azzurra classe 1999. La Big Final è da sogno: sconfitta, in rimonta, la vice campionessa del mondo in carica di PGS Tsubaki Miki, che oggi aveva il pettorale numero uno (nettamente la migliore delle qualifiche).
Anche oggi le azzurre sono andate vicine al clamoroso doppio podio: Lucia Dalmasso, sconfitta dalla connazionale in semifinale, si è purtroppo arresa nella Small Final a Ramona Theresia Hofmeister, cogliendo dunque il quarto posto. Eliminata ai quarti di finale invece Jasmin Coratti.
Con i 100 punti odierni vola in classifica generale Caffont: era già in vetta, allunga il margine (anche se di poco) sulla stessa Miki e sogna addirittura la sfera di cristallo.