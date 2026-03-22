Snowboard, Dalmasso/March vincono la gara a squadre miste a Winterberg

Si conclude con la vittoria dell’Italia lo slalom parallelo a squadre miste in scena sulle nevi tedesche di Winterberg valido per la Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026. Nello specifico, è stata la coppia formata da Aaron March e Lucia Dalmasso a conquistare il successo, superando l’Austria 1 (+0.75) al termine di una Big Final dominata.

Il percorso del duo azzurro è iniziato battendo agli ottavi il Giappone ed ai quarti i padroni di casa della Germania. In semifinale poi i nostri portacolori sono riusciti ad avere la meglio sul Canada (Arnaud Gaudet, Aurelie Moisan), arrivando con merito in finale. Nell’ultimo atto, come detto, gli austriaci Sabine Payer e Andreas Prommegger si sono dovuti arrendere all’Italia 2, chiudendo al secondo posto.

Chiude il podio Svizzera 2, con Gian Casanova e Neva Flurina Baetschi che sono riusciti a sconfiggere Canada 1 nella Small Final. Si fermano invece agli ottavi Italia 1, con Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont, ed Italia 3, con Gabriel Messner e Jasmin Coratti.