L’Italia si ritrova nell’habitat di Coppa del Mondo: Bormolini trionfa nel PGS di Krynica, Caffont quarta
La Nazionale italiana maschile di snowboard parallelo torna a festeggiare dopo la delusione olimpica a Milano Cortina. Vola in Polonia, a Krynica, la Coppa del Mondo per due PGS e Maurizio Bormolini conquista gara-1, mettendo la firma sul terzo successo stagionale, addirittura il numero otto per il Bel Paese.
Il livignasco ha dominato questa giornata, partendo dalle qualifiche, vincendo poi nettamente tutti i suoi scontri diretti fino alla finale contro il coreano Sangho Lee, battuto di 71 centesimi. Bormolini con questo successo torna al comando della classifica generale di Coppa, lui che guida anche quella di PSL. Terza posizione per il canadese Arnaud Gaudet. Tra gli altri italiani eliminato ai quarti di finale Roland Fischnaller, si fermano agli ottavi invece Aaron March, Daniele Bagozza e Tommy Rabanser.
Al femminile sfiora il podio Elisa Caffont, battuta nella Small Final di misura dalla tedesca Ramona Theresia Hofmeister. Nella finalissima la giapponese Tsubaki Miki vince davanti alla campionessa olimpica Zuzana Maderova, allungando quindi sia nella classifica generale che in quella di PGS.