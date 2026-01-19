Calendario sport invernali 19-25 gennaio: orari, tv, programma, streaming

Gli appassionati delle varie discipline sono pronti a godersi una nuova settimana di grandi appuntamenti per i diversi sport invernali. Da oggi e fino a domenica 25 gennaio si susseguiranno una serie di eventi che soddisferanno i gusti degli amanti delle diverse discipline. Per coloro che amano spaziare tra diversi generi di gare non ci sarà certamenre da annoiarsi.

Lo sci alpino continua, a ritmo serrato, l’avvicinamento alle Olimpiadi con le tappe di Coppa del Mondo di sci alpino maschile e femminile. Non saranno da meno il biathlon, lo sci di fondo il salto con gli sci, lo snowboard, il freestyle, lo slittino, il bob, lo skeleton, lo speed skating e lo sci alpinismo.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 19-25 GENNAIO

SCI ALPINO

Lun. 19/01/26 – Coppa Europa – DH maschile Pass Thurns (Aut) – ore 09.30

Lun. 19/01/26 – Coppa Europa – SG femminile Sankt Anton (Aut) – ore 10.30

Mar. 20/01/26 – Coppa del mondo – GS femminile Kronplatz (Ita) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Mar. 20/01/26 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Kitzbuehel (Aut) – ore 11.30

Mar. 20/01/25 – Coppa Europa – SG femminile Sankt Anton (Aut) ore 10.30

Mer. 21/01/26 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Kitzbuehel (Aut) – ore 11.30

Mer. 21/01/26 – Coppa Europa – GS maschile Turnau (Ger) – ore 10.00 e 13.00

Gio. 22/01/26 – Coppa Europa – GS maschile Turnau (Ger) – ore 10.00 e 13.00

Gio. 22/01/26 – Gran Premio Italia gio/asp – GS maschile Kronplatz (Ita)

Ven. 23/01/26 – Coppa del mondo – SG maschile Kitzbuehel (Aut) – ore 11.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Ven. 23/01/26 – Coppa Europa – SL femminile Chamonix (Fra) – ore 18.00 e 20.30

Ven. 23/01/26 – Gran Premio Italia gio/asp – GS maschile Kronplatz (Bz)

Ven. 23/01/26 – Gran Premio Italia gio/asp – DH-1 e DH-2 femminile Pila (Ao)

Sab. 24/01/26 – Coppa del mondo – DH maschile Kitzbuehel (Aut) – ore 11.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 24/01/26 – Coppa del mondo – GS femminile Spindleruv Mlyn (Cze) – ore 10.00 e 13.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 24/01/26 – Coppa Europa – SL femminile Chamonix (Fra) – ore 18.00 e 20.30

Sab. 24/01/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SG femminile Pila (Aut)

Dom. 25/01/26 – Coppa del mondo – SL maschile Kitzbuehel (Aut) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 25/01/26 – Coppa del mondo – SL femminile Spindleruv Mlyn (Cze) – ore 09.30 e 12.15, diretta tv Rai Due ed Eurosport

SCI DI FONDO

Ven. 23/01/26 – Coppa del mondo – Team sprint TL maschile e femminile Goms (Svi) – ore 12.30 e 14.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 24/01/26 – Fesa Cup sr/jr – Sprint TC maschile e femminile Gressoney (Ao)

Sab. 24/01/26 – Coppa del mondo – Sprint TC maschile e femminile Goms (Svi) – qualificazioni ore 10.00, finali ore 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 25/01/26 – Coppa del mondo – 20 km TC maschile e femminile Goms (Svi) – ore 11.15 e 14.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 25/01/26 – Fesa Cup sr/jr – 10 km TC maschile e femminile Gressoney (Ao)

SALTO CON GLI SCI

Mar. 20/01/26 – Coppa del mondo – HS102 femminile Zao (Gia) – ore 08.15, diretta tv Eurosport

Mer. 21/01/26 – Coppa del mondo – HS102 femminile Zao (Gia) – ore 08.15, diretta tv Eurosport

Ven. 23/01/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS137 femminile Sapporo (Gia)

Sab. 24/01/26 – Coppa del mondo – HS137 femminile Sapporo (Gia) – ore 08.15

Sab. 24/01/26 – Intercontinental Cup – HS109 femminile Eisenerz (Aut) – ore 10.00

Sab. 24/01/26 – Continental Cup – HS109 maschile Eisenerz (Aut) – ore 14.00

Sab. 24/01/26 – Alpen Cup – HS109 maschile e femminile Kranj (Slo) – ore 11.15 e 17.00

Dom. 25/01/26 – Coppa del mondo – HS137 femminile Sapporo (Gia) – ore 03.00, diretta tv www.discoveryplus.com

Dom. 25/01/26 – Intercontinental Cup – HS109 femminile Eisenerz (Aut) – ore 09.15

Dom. 25/01/26 – Continental Cup – HS109 maschile Eisenerz (Aut) – ore 12.30

Dom. 25/01/26 – Intercontinental Cup – HS109 femminile Eisenerz (Aut) – ore 09.15

Dom. 25/01/26 – Alpen Cup – HS109 maschile e femminile Kranj (Slo) – ore 10.00 e 14.00

BIATHLON

Mer. 21/01/26 – Campionati Europei juniores – Individuale femminile Imatra (Fin) – ore 09.30

Mer. 21/01/26 – Campionati Europei juniores – Individuale maschile Imatra (Fin) – ore 13.15

Gio. 22/01/26 – Coppa del mondo – Short individual maschile Nove Mesto (Cze) – ore 18.15, diretta tv Eurosport e streaming www.discoveryplus.com

Gio. 22/01/26 – Campionati Europei juniores – Staffetta mista Imatra (Fin) – ore 09.30

Gio. 22/01/26 – Campionati Europei juniores – Staffetta singola mista Imatra (Fin) – ore 13.00

Ven. 23/01/26 – Coppa del mondo – Short individual femminile Nove Mesto (Cze) – ore 18.15, diretta tv Eurosport e streaming www.discoveryplus.com

Sab. 24/01/26 – Coppa del mondo – Staffetta singola mista Nove Mesto (Cze) – ore 13.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathonworld.com

Sab. 24/01/26 – Coppa del mondo – Staffetta mista Nove Mesto (Cze) – ore 15.10, diretta tv Eurosport e streaming www.biathonworld.com

Sab. 24/01/26 – Campionati Europei juniores – Sprint femminile Imatra (Fin) – ore 09.30

Sab. 24/01/26 – Campionati Europei juniores – Sprint maschile Imatra (Fin) – ore 13.10

Dom. 25/01/26 – Coppa del mondo – Mass start maschile Nove Mesto (Cze) – ore 15.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathonworld.com

Dom. 25/01/26 – Coppa del mondo – Mass start femminile Nove Mesto (Cze) – ore 18.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathonworld.com

Dom. 25/01/26 – Campionati Europei juniores – Mass start 60 femminile Imatra (Fin) – ore 09.30

Dom. 25/01/26 – Campionati Europei juniores – Mass start 60 maschile Imatra (Fin) – ore 12.15

SNOWBOARD

Mar. 20/01/26 – Coppa Europa – PGS maschile e femminile Bansko (Bul) – ore 12.00

Mer. 21/01/26 – Coppa Europa – PGS maschile e femminile Bansko (Bul) – ore 12.00

Ven. 23/01/26 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Simonhohe (Aut) – ore 13.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 24/01/26 – Coppa del mondo – PGS team Simonhohe (Aut) – ore 10.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 24/01/26 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Isola 2000 (Fra) – ore 12.00

Dom. 25/01/26 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Isola 2000 (Fra) – ore 12.30

FREESTYLE

Mer. 21/01/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-1 maschile e femminile Veysonnaz (Svi) – ore 11.30

Gio. 22/01/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-2 maschile e femminile Veysonnaz (Svi) – ore 11.30

Ven. 23/01/26 – Coppa del mondo – SX-1 maschile e femminile Veysonnaz (Svi) – ore 13.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Ven. 23/01/26 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Reiteralm (Aut) – ore 12.00

Sab. 24/01/26 – Coppa del mondo – SX-2 maschile e femminile Veysonnaz (Svi) – ore 14.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 24/01/26 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Reiteralm (Aut) – ore 12.00

SKELETON

Mer. 21/01/26 – Coppa Europa – Gara maschile Sankt Moritz (Svi) – ore 08.30

Mer. 21/01/26 – Coppa Europa – Gara femminile Sankt Moritz (Svi) – ore 12.00

BOB PISTA ARTIFICIALE

Sab. 24/01/26 – Coppa Europa – Monobob femminile St. Moritz (Svi) – ore 08.00

Sab. 24/01/26 – Coppa Europa – Bob a due maschile St. Moritz (Svi) – ore 08.00

Dom. 25/01/26 – Coppa Europa – Bob a due femminile Sankt Moritz (Svi) – ore 08.00

Dom. 25/01/26 – Coppa Europa – Bob a quattro Sankt Moritz (Svi) – ore 08.00

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Gio. 22/01/26 – Coppa del mondo – Nations Cup Oberhof (Ger) – ore 11.00

Gio. 22/01/26 – Coppa del mondo juniores – Gara-1 singolo femminile Winterberg (Ger) – 09.30

Gio. 22/01/26 – Coppa del mondo juniores – Gara-2 singolo femminile Winterberg (Ger) – 09.30

Gio. 22/01/26 – Coppa del mondo juniores – Doppio femminile Winterberg (Ger) – 13.00

Gio. 22/01/26 – Coppa del mondo juniores – Doppio maschile Winterberg (Ger) – 13.00

Ven. 23/01/26 – Coppa del mondo – Singolo maschile Oberhof (Ger) – ore 10.06 e 12.55, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Ven. 23/01/26 – Coppa del mondo – Singolo femminile Oberhof (Ger) – ore 11.31 e 14.22, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Ven. 23/01/26 – Coppa del mondo juniores – Singolo maschile Winterberg (Ger) – ore 09.30

Ven. 23/01/26 – Coppa del mondo juniores – Singolo femminile Winterberg (Ger) – ore 13.00

Sab. 24/01/26 – Coppa del mondo – Doppio maschile Oberhof (Ger) – ore 10.15 e 12.25, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Sab. 24/01/26 – Coppa del mondo – Doppio femminile Oberhof (Ger) – ore 09.20 e 11.10, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Sab. 24/01/26 – Coppa del mondo – Singolo misto Oberhof (Ger) – ore 13.42, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Sab. 24/01/26 – Coppa del mondo – Doppio misto Oberhof (Ger) – ore 15.10, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

SLITTINO PISTA NATURALE

Dom. 25/01/26 – Campionati Europei – Doppio Laas (Ita) – ore 09.30

Dom. 25/01/26 – Campionati Europei – Singolo femminile Laas (Ita) – ore 09.45 e 11.00

Dom. 25/01/26 – Campionati Europei – Singolo maschile Laas (Ita) – ore 10.15 e 11.45

Dom. 25/01/26 – Campionati Europei – Staffetta a squadre Lass (Ita) – ore 13.00

SCI ALPINISMO

Dom. 25/01/26 – Coppa del mondo – Vertical maschile e femminile Comapedrosa (And) – ore 19.00, diretta tv Eurosport

SPEED SKATING

Venerdì 23 gennaio 2026:

13:40 Divisione B:

500m donne – 500m uomini-1.500m donne- 1.500m uomini – diretta streaming Skating ISU

18:30 Division A:

500m donne- 500m uomini- 1.500m donne- 1.500m uomini – diretta streaming Skating ISU

Sabato 24 Gennaio 2026:

09:10 Divisione B:

1.000m donne- 1.000m uomini- 3.000m donne- 5.000m uomini- diretta streaming Skating ISU

14:30 Divisione A:

1.000m donne-1.000m uomini-3.000m donne- 5.000m uomini – diretta streaming Skating ISU

Domenica 25 Gennaio, 2026:

10:50 Divisione B: 500m donne- 500m uomini-Mass Start donne- Mass Start uomini – diretta streaming Skating ISU

14:00 Divisione A: 500m donne – 500muomini – Mass Start donne- Mass Start uomini- Team Sprint donne- Team Sprint uomini – diretta streaming Skating ISU