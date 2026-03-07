IRREFRENABILE! Maurizio Bormolini continua a vincere: trionfo nel PSL di Spindleruv Mlyn! Podio per Felicetti, quarta Caffont

Una stagione veramente incredibile per Maurizio Bormolini. Cinque vittorie, tre nelle ultime tre gare. Davvero spettacolare l’annata del livignasco che si impone anche nel PSL di Špindlerův Mlýn che apre il weekend in Cechia.

Nonostante una qualifica non eccezionale anche oggi Bormolini è stato strepitoso. L’azzurro ha distrutto la concorrenza imponendosi nell’ultimo atto sul giapponese Ryusuke Shinohara di 1”43. Altra giornata incredibile in un 2025-2026 eccellente, dove il classe 1994 è in testa a tutte le classifiche di Coppa (PSL-PGS e generale).

La giornata da sogno in casa azzurra la completa Mirko Felicetti: terzo posto, battendo nella Small Final di tre centesimi Dario Caviezel, trovando il quarto podio in stagione. Eliminati ai quarti Aaron March e Gabriel Messner, fuori agli ottavi Tommy Rabanser e Daniele Bagozza.

Non arriva il podio al femminile. Elisa Caffont chiude al quarto posto, battuta nella Small Final di 53 centesimi dalla neerlandese Michelle Dekker. Vince e scappa in chiave sfera di cristallo la giapponese Tsubaki Miki battendo nell’ultimo atto la ceca Zuzana Maderova. Eliminata ai quarti Lucia Dalmasso, fuori agli ottavi Sofia Valle e Jasmin Coratti.