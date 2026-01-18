Snowboard, Elisa Caffont: “Le Olimpiadi saranno una storia a parte, ma credo sempre più in me stessa”

Elisa Caffont ha effettuato un notevole salto di qualità nel corso della stagione olimpica, alzando ulteriormente l’asticella dopo i progressi dell’ultimo biennio (in cui aveva ottenuto i primi podi nel circuito maggiore) e diventando stabilmente una big internazionale dello snowboard alpino. La 26enne bellunese, dopo nove delle diciassette gare in calendario, si trova in vetta alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 grazie ad un eccellente ruolino di marcia.

L’azzurra ha conquistato oggi a Bansko il secondo successo della carriera, ma il primo in gigante parallelo dopo l’affermazione dello scorso 20 dicembre nello slalom di Davos. Caffont, già capace di raggiungere la bellezza di quattro Big Final in stagione (due vinte e due perse), può guardare con ottimismo al grande appuntamento olimpico di Livigno anche se in quel contesto la favorita principale per l’oro dovrebbe essere la fuoriclasse ceca Ester Ledecka.

“Le condizioni erano difficili e Miki era molto forte, non ho potuto scegliere il tracciato in finale ed è stata dura. Ho maturato la consapevolezza delle mie possibilità e credo sempre più in me stessa. A breve arrivano le Olimpiadi, sono una storia davvero a parte e vedremo a febbraio. Intanto testa a Simonhohe per un altro gigante“, dichiara Elisa alla FISI dopo la vittoria odierna sulla pista bulgara battendo nell’ultimo atto la forte giapponese Tsubaki Miki.

Caffont guida la graduatoria generale di Coppa del Mondo con un vantaggio di 28 punti su Miki e 107 sull’altra italiana Lucia Dalmasso, mentre per quanto riguarda la classifica di specialità riservata al PGS (gigante parallelo, unico evento presente attualmente nel programma a cinque cerchi) occupa la piazza d’onore a -17 dalla rivale nipponica.