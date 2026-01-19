LIVE Errani/Paolini-Lumsden/Tang, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio contro una coppia britannico-cinese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida inaugurale degli Australian Open 2026 per quanto riguarda il doppio femminile che vede coinvolte Sara ERRANI e Jasmine PAOLINI opposte alla coppia formata da Lumsden/Tang.

Dopo l’esordio convincente in singolare contro la bielorussa Sasnovich, torna in campo Paolini e lo fa nella specialità che le ha regalato l’oro olimpico a Parigi 2024 e la doppia vittoria in BJK Cup. Ecco che l’esordio contro il tandem britannico-cinese non dovrebbe rappresentare particolari insidie, quantomeno sulla propedeutica carta che spesso e volentieri tradisce, si pensi al caso del match tra Cobolli e Fery.

Tornando al doppio femminile, Errani e Paolini si sono affermate come una delle coppie da battere in generale, mentre sulla terra sono di fatto la coppia numero uno del mondo come valore, visti i successi nella stagione 2025 a Roma e poi al Roland Garros. Per questa stagione sembrerebbe che la toscana, top 10 in singolare ed impegnata nel match di secondo turno contro la polacca Magdalena Frech, anche per quest’anno porterà avanti entrambi gli impegni, per provare di nuovo a qualificarsi in entrambe le Finals.

Tuttavia, continuerà anche l’aiuto di Errani all’interno del ‘box’ di Paolini, in attesa che la romagnola possa intraprendere la vita da coach, ruolo che un po’ tutti gli addetti ai lavori vedono come inevitabile, vista l’intelligenza tattica che la campionessa Slam e olimpica sa mettere in campo e fuori. Ma questo dopo che avrà finito di vincere all’interno delle righe e dei corridoi.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della sfida d’esordio agli Australian Open 2026 tra Sara ERRANI e Jasmine PAOLINI opposte a Lumsden/Tang. Si parte nel cuore della notte, dalle 01 italiane. Vi aspettiamo, impostate la sveglia!