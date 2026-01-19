Chi sono Lumsden/Tang, le prime avversarie di Errani/Paolini agli Australian Open 2026

Sara Errani e Jasmine Paolini si presenteranno con grandi ambizioni al torneo di doppio che animerà gli Australian Open, primo Slam della stagione tennistica che si disputa sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 esordiranno martedì 20 gennario contro la coppia composta da Lumsden e Tang.

Maia Lumsden è britannica, ha 28 anni e il suo miglior risultato in carriera in uno Slam risale al 2023, quando in doppio raggiunse il quarto di finale a Wimbledon, mentre agli Australian Open e al Roland Garros ha raggiunto il secondo turno lo scorso anno. Occupa il 76mo posto nel ranking WTA di doppio, mentre non figura nella classifica del singolare.

Qianhui Tang è cinese, ha 25 anni e occupa il 73mo posto nella graduatoria internazionale di doppio, come la sua compagna non è presente nel ranking individuale. Ha vinto tre tornei in doppio tra il 2017 e il 2018 (mai oltre il livello 250), giocando con Jiang Xinyu e Tsao Chia-yi. A livello Slam, non si è mai spinta oltre il secondo turno, raggiunto soltanto in occasione del Roland Garros lo scorso anno.