Su che canale vedere in tv Errani/Paolini-Lumsden/Tang, Australian Open 2026: orario esatto e streaming
Nel tabellone di doppio femminile degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, martedì 20 gennaio, Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della seconda testa di serie, che sfideranno la coppia composta dalla britannica Maia Lumsden e dalla cinese Tang Qianhui.
Il match sarà il primo del programma di giornata sul Court 7, ed avrà inizio a partire dall’1.00 ora italiana. Non ci sono precedenti tra le due coppie: lo scorso anno la britannica e la cinese hanno giocato assieme soltanto il torneo di Rabat, uscendo in semifinale.
La diretta tv del match delle azzurre degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell’incontro delle italiane sarà assicurata da OA Sport.
CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026
Martedì 20 gennaio
Court 7
Dall’1.00 ora italiana
Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 2) – Maia Lumsden/Tang Qianhui (Gran Bretagna/Cina)
PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.
Diretta Live testuale: OA Sport.