LIVE Sinner-Gaston, Australian Open 2026 in DIRETTA: inizia la corsa alla difesa del titolo

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner ed il francese Hugo Gaston. Terzo confronto diretto tra i due con l’azzurro in vantaggio per 2-0 dopo i netti successi maturati sul veloce indoor di Marsiglia nel 2021 e sul cemento del Masters 1000 di Miami nella medesima stagione. Il vincente della sfida troverà al secondo turno uno tra la wild card di casa James Duckworth ed il lucky loser croato Dino Prizmic.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all’appuntamento con il primo Slam stagionale da campione in carica. Inizia dunque la corsa alla difesa al titolo per il numero 2 ATP, che finora ha disputato soltanto incontri di esibizione cedendo in quel di Seul al rivale Carlos Alcaraz, e superando invece al match tiebreak il canadese Auger-Aliassime nel match facente parte dell’Australian Open Opening Week. Jannik parte favoritissimo in questo primo turno, ma guai a sottovalutare le insidie che rappresentano gli esordi Slam.

Dal canto suo Gaston, ventiseienne di Tolosa, arriva a Melbourne da numero 93 del mondo. Il mancino francese in avvio di annata è stato sconfitto da Matteo Arnaldi nelle qualificazioni di Brisbane, riuscendo poi ad issarsi nel tabellone principale di Auckland prima di arrendersi al britannico Norrie. Dai colpi da fondo leggeri, riesce a sopperire alla mancanza di potenza mettendo in mostra doti tecniche interessanti, con smorzate e sortite a rete tese a spezzare il ritmo degli avversari. Agli Australian Open ha raggiunto per due volte il secondo turno.

Il match di primo turno degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner ed il francese Hugo Gaston sarà il primo incontro della sessione serale sulla Rod Laver Arena ed inizierà alle 9.00 italiane. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!