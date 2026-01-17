LIVE Conegliano-Bergamo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: antipasto di playoff?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Antonio Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano e Volley Bergamo 1991, partita valevole per la settima giornata del girone di ritorno della Serie A1 di pallavolo femminile 2025/2026.

Le Pantere ospitano al PalaVerde la formazione bergamasca in una sfida dal sapore di playoff. Le venete sono al momento in vetta alla classifica con 51 punti e due lunghezze di vantaggio sulle campionesse del mondo di Scandicci. Le lombarde arrivano a quest’incontro in settima posizione con 22 punti, uno in più del Bisonte e di Macerata, contendenti per le ultime due posizioni dei playoff.

Conegliano cerca una vittoria per consolidare il proprio primato in classifica. Dopo i tanti rumors delle ultime settimane la formazione di Daniele Santarelli ha ritrovato un po’ di serenità fuori dal campo con l’annuncio del rinnovo di Isabelle Haak. La conferma dell’opposta svedese è un tassello importante per provare a zittire tutte le voci sul futuro della squadra, provando a rispostare l’attenzione sul terreno di gioco.

Bergamo è reduce da quattro sconfitte consecutive, di cui tre al tie-break. La formazione lombarda può essere soddisfatta delle prestazioni messe in campo, essendo riuscita a rubare un punto a Novara, Chieri e Vallefoglia, tutte formazioni sulla carta meglio attrezzate. La squadra sembra aver ben digerito il cambiamento in panchina, dove Carlo Parisi ha lasciato il posto a Marcello Cervellin.

Le due formazioni si sono affrontate pochi giorni fa nei quarti di finale della Coppa Italia. Nell’incontro del 30 dicembre a vincere è stata Coneglinao, che si è imposta in 4 set. L’incontro odierno inizierà alle 20.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Conegliano-Bergamo con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!