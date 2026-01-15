LIVE Conegliano-Dresda, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve una vittoria netta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley Conegliano e Dresda, squadra di massima serie tedesca, con l’incontro che sarà valido per la quarta giornata della Champions League volley femminile, con le Pantere di Daniele Santarelli che vuole continuare a fare bene anche in Europa e non solo in Italia.

L’Imoco viene dalla tostissima sfida in trasferta contro Chieri, con la squadra di casa che ha sfiorato l’impresa arrendendosi solo al quinto set contro una Conegliano non freschissima e sicuramente più aliena rispetto alle stagioni precedenti. La squadra di Isabelle Haak cerca la vittoria in casa contro le giovanissime tedesche, soprattutto dopo averle dominate nella gara d’andata per 0-3.

Il Dresda viene dalla sconfitta europea contro lo Zeren Spor che le ha battute per 3-0, avvicinandosi proprio a Conegliano che mantiene ancora il primo posto del Gruppo D ad 8 punti e ad una lunghezza di distanza dalle turche. Le campionesse in carica della Champions League sono sicuramente le favorite per la vittoria finale del match, che però potrebbe regalare sorprese vista la crescita del gruppo tedesco.

Il match tra Conegliano e Dresda inizierà alle 20.30 e verrà disputato al Palaverde di Villorba. I giudici saranno il turco Erdal Akinci come primo arbitro e lo slovacco Juraj Mokry come secondo. Segui il match delle campionesse venete in Diretta e in Live con la cronaca testuale in OA Sport! Buon divertimento a tutti!