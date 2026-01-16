Dove vedere in tv Conegliano-Bergamo, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Sabato 17 gennaio (ore 20.30) si giocherà Conegliano-Bergamo, incontro valido per la 20ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Si preannuncia grande spettacolo al PalaVerde di Treviso, dove le padrone di casa torneranno in scena dopo aver battuto Chieri al tie-break e dopo l’impegno in Champions League. La capolista ha lasciato per strada un punto e ora si trova al comando con due lunghezze di vantaggio nei confronti di Scandicci, dunque non sono ammessi altri tentennamenti da parte delle Pantere.

Le Campionesse d’Europa se la dovranno vedere con le orobiche, che sono reduci da quattro ko nelle ultime cinque uscite e domenica scorsa hanno perso al tie-break contro Vallefoglia di fronte al proprio pubblico. Scontro decisamente interessante tra la prima della classe e la settima forza del campionato, in piena lotta per accedere ai playoff: le ragazze di coach Daniele Santarelli partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attente alla verve della compagine lombarda.

La corazzata veneta dovrebbe scendere in campo con il suo sestetto tipo: l’opposto Isabelle Haak, il libero Monica De Gennaro, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella. Tra le fila di Bergamo si distinguono Linda Manfredini, Denise Meli, Alessia Bolzonetti e Kendall Kipp.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Bergamo, incontro valido per la ventesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport, mentre non è prevista la diretta tv.

CALENDARIO CONEGLIANO-BERGAMO VOLLEY OGGI

Sabato 17 gennaio

Ore 20.30 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Bergamo – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA CONEGLIANO-BERGAMO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.