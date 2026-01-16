Dove vedere in tv Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Sabato 17 gennaio (ore 20.30) si giocherà Monviso-Milano, incontro valido per la 20ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte andrà in scena una partita fondamentale per entrambe le squadre: le meneghine sono risalite al terzo posto in classifica dopo il secco 3-0 rifilato a Perugia e puntano a proseguire il buon momento in campionato; le padrone di casa hanno vinto solo un match nelle ultime cinque uscite, sono reduci dal ko nel derby con Novara e si trovano in terzultima posizione.

Milano inseguirà i tre punti per conservare il proprio piazzamento e cercare di non allontanarsi ancora di più da Conegliano e Scandicci, mentre Monviso si trova in piena lotta per non retrocedere e ha bisogno di smuovere la graduatoria, visto il margine risicato nei confronti di Perugia e San Giovanni in Marignano. Le ospiti hanno dovuto sostenere l’impegno in Champions League contro lo Zeleznicar nella serata di mercoledì, mentre le piemontesi hanno potuto riposare e cercheranno il colpaccio.

L’opposto Paola Egonu avrà il compito di guidare la Numia, venendo spalleggiata in particolar modo delle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva sotto la regia di Francesca Bosio, mentre le centrali di riferimento saranno Anna Danesi ed Hena Kurtagic. A guidare Monviso saranno in particolar modo Anna Dodson e Anna Davyskiba, ormai Adhu Malual ha lasciato la Wash4green.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Monviso-Milano, incontro valido per la ventesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV per gli abbonati, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO MONVISO-MILANO VOLLEY

Sabato 17 gennaio

Ore 20.30 Wash4green Monviso volley vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA MONVISO-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.