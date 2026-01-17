LIVE Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta a Pinerolo per le lombarde

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Serie A1 femminile fra Monviso e Milano. La partita, valida come ventesimo turno del massimo campionato italiano, si giocherà al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, impianto di casa della squadra di coach Giuseppe Nica.

La Numia Vero Volley Milano arriva alla sfida dopo la vittoria con un secco 3-0 su Perugia e da terza in classifica. Le Piemontesi invece sono in un periodo di forma piuttosto negativo; nelle ultime cinque gare Monviso è riuscito a vincerne solo una e anche nella scorsa giornata, nel derby contro Novara, è arrivata una sonora sconfitta. Per le ragazze di Nica sarà importante ricominciare a far punti, soprattutto in ottica salvezza. Monviso al momento è infatti al terzultimo posto e l’incubo retrocessione potrebbe diventare realtà di questo passo.

Le ospiti hanno dovuto sostenere l’impegno in Champions League contro lo Zeleznicar nella serata di mercoledì, mentre le piemontesi hanno potuto riposare e preparare al meglio questa gara alla ricerca del colpaccio. Un fattore da non sottovalutare questo per Monviso, che per cercare la vittoria potrà contare soprattutto sulla centrale statunitense Anna Dodson, sulla schiacciatrice bielorussa Anna Davyskiba e sull’altra banda azzurra Sofia D’Odorico. Non sarà ovviamente della partita l’opposta Adhu Malual, che ormai ha lasciato il Piemonte in direzione Turchia per approdare al VafiBank.

Dall’altra parte della rete, a meno di clamorose sorprese, a guidare la spedizione meneghina ci dovrebbe essere l’opposta della Nazionale Paola Egonu. Come schiacciatrici lo staff della Vero Volley dovrebbe ancora una volta affidarsi a Rebecca Piva e Khalia Lanier, mentre Anna Danesi e Hena Kurtagic dovrebbero formare la coppia di centrali. A dirigere l’attacco ci sarà Francesca Bosio, mentre pronta a difendere ogni pallone è il libero Eleonora Fersino. Attenzione ai possibili inserimenti, per far rifiatare le titolari e cogliere di sorpresa le avversarie, di Pietrini, Sartori e Akimova

La partita fra Monviso e Milano, valida come ventesimo turno della Serie A1 di Pallavolo, avrà inizio alle 20.30. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata e aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!