Nadia Battocletti ha perso il numero 1 sui 10.000: sorpasso africano, ora una nuova avventura

Nadia Battocletti ha perso lo status di numero 1 del mondo sui 10.000 metri: l’argento olimpico e mondiale della specialità svettava al comando della graduatoria di World Athletics fino allo scorso 31 marzo, ma nelle ultime settimane ha subito il sorpasso da parte della keniana Agnes Jebet Ngetich. L’africana conduce con 1.339 punti e può fare affidamento su cinque lunghezze di vantaggio nei confronti dell’azzurra, mentre sono più attardate la connazionale Beatrice Chebet (1.318 per la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo, ferma per maternità) e la giapponese Ririka Hironaka (1.282).

Ngetich porta in dote i 1.353 punti per il quarto posto ai Mondiali 2025 con il tempo di 30:42.66 e la recente vittoria alla Urban Trail de Lille con il superlativo tempo di 28:58, prestazione grazie a cui è riuscita a superare la fuoriclasse trentina. Nadia Battocletti conserva i due riscontri che nel recente passato le avevano permesso di issarsi al comando della graduatoria: la vittoria agli Europei 2024 con il tempo di 30:51.32 allo Stadio Olimpico di Roma (1.281 punti) e il secondo posto ai Mondiali 2025 con il crono di 30:38.23 a Tokyo (1.387 punti).

La graduatoria dei 10.000 metri prende in considerazione anche i riscontri conseguiti nei 10 km su strada, motivo per cui si è parlato del risultato conseguito in Francia da Ngetich, tra l’altro in un evento a cui ha preso parte anche la nostra portacolori fermandosi a un solo secondo dall’allora record europeo, demolito poi lo scorso weekend dallo sloveno Klara Lukan (prima atleta del Vecchio Continente a scendere sotto i trenta minuti). Nadia Battocletti, quarta nel ranking dei 5000 metri e fresca Campionessa d’Europa dei 3000 metri indoor, tornerà in scena il prossimo 9 maggio, correndo i 1500 metri al Pegaso Meeting in quel di Firenze.