Nadia Battocletti stella del Pegaso Meeting: test con lepre sui 1500. Fabbri rientra, c’è Alessia Succo

Il Pegaso Meeting, che andrà in scena sabato 9 maggio allo Stadio Ridolfi di Firenze, segnerà l’inizio della grande stagione internazionale alle nostre latitudine per quanto concerne gli eventi su pista e lancerà la volata verso gli Europei, che si disputeranno a Birmingham nel mese di agosto. L’appuntamento nel capoluogo toscano si preannuncia particolarmente ricco vista la presenza di diverse stelle del movimento tricolore, desiderose di mettersi in mostra.

Riflettori puntati su Nadia Battocletti, che farà il proprio esordio stagionale in pista dopo essersi laureata Campionessa del Mondo indoor sui 3000 metri, avere trionfato agli Europei di Cross e avere siglato il record italiano nei 10 km su strada. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri si sposterà per l’occasione su una distanza più breve, correndo i 1500 metri: la specialità è stata poco frequentata in carriera dalla fuoriclasse trentina, che lo scorso giugno si espresse in 3:58.15 a Rovereto e si fermò ad appena quattro centesimi dal record italiano detenuto da Sintayehu Vissa.

Nadia Battocletti potrà fare affidamento su una lepre che dovrebbe scortarla fino ai mille metri, poi spetterà all’azzurra esprimere tutti i propri cavalli nel giro conclusivo per ottenere il riscontro cronometrico di lusso su una pista che nel 2023 fu teatro dell’allora record del mondo siglato dalla keniana Faith Kipyegon nell’ambito del Golden Gala. Per la nostra portacolori si tratterà di un trampolino di lancio in vista dell’avventura sui 5000 metri previsti a Roma il prossimo 4 giugno nella serata dedicata alla Diamond League.

Si attende anche la spallata da parte di Leonardo Fabbri, che rientrerà dopo un mese di allenamento in Sudafrica e che riprenderà sulla pedana di casa il cammino verso la rassegna continentale, dove sarà chiamato a difendere il titolo europeo di getto del peso. Il toscano inseguirà una misura di spessore e soprattutto delle indicazioni importanti dopo non avere incantato ai Mondiali Indoor. Attenzione ad altri due big: il sudafricano Akani Simbine e la britannica Amy Hunt, entrambi attesi sui 100 metri.

Riflettori puntati anche su Alessia Succo, talento generazionale tra le barriere e fresca di record italiano U20 sui 100 ostacoli (13.14 lo scorso fine settimana). La piemontese sarà impegnata con la 4×100 femminile per cui sono state convocate anche Angie Anemone, Elisa Calzolari, Viola Canovi e Carlotta Suppini. La formazione dell’Italia U20 maschile sarà invece composta da Luca Castellazzi, Leo Oumar Domenis, Edwin Fermin Galvan, Francesco Pagliarini, Leonardo Pratali.