Nadia Battocletti cerca il bis al Campaccio, grande sfida contro le africane per nuovo sigillo campestre

Nadia Battocletti si rimetterà in gioco a tre settimane di distanza dalla vittoria ottenuta lo scorso 31 dicembre alla BOclassic: l’appuntamento è per domenica 25 gennaio, quando l’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri sarà una delle stelle più luminose del Campaccio, tappa gold del World Athletics Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante di cui l’azzurra è la detentrice. Si gareggerà sui pratoni di San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano).

La data è stata rinnovata rispetto al tradizionale appuntamento dell’Epifania, per l’occasione posticipato di un paio di settimane a causa dei Mondiali di cross che si sono disputati sabato 10 gennaio a Tallahassee (USA). Si preannuncia una 69ma edizione decisamente scoppiettante dove la fuoriclasse trentina, impegnata nella preparazione per la stagione indoor, cercherà di bissare la vittoria conquistata dodici mesi fa, quando riportò il tricolore sul gradino più alto del podio dopo trentuno anno.

La rivale di riferimento della Campionessa d’Europa di Cross, nonché leader della classifica generale del World Cross Tour e in piena lotta per la riconferma ai vertici del circuito, sarà la burundese Francine Niyomukunzi (vincitrice del 2024), ma attenzione anche alla sua connazionale Micheline Niyomahoro e ad Elvanie Nimbona, che da poco ha ottenuto la cittadinanza italiana.

In sede di presentazione, Nadia Battocletti ha dichiarato: “Non ho una idea di tattica ma spero che la gente si diverta quanto noi a correrla. Il Campaccio è il cross a cui ho partecipato di più, già da piccolina ho vinto tutte le categorie, lo scorso anno anche quella delle assolute, sono felicissima di esserci ancora“.

Tra gli uomini, invece, i favoriti della vigilia sono il burundese Celestin Ndikumana (secondo lo scorso anno), il ruandese Yves Nimubona, l’ugandese Dolphine Chelimo e gli altri burundesi Therence Bizoza e Egide Ntakarutimana, mentre a difendere i colori azzurri sarà soprattutto Ala Zoglami.