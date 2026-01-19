Nadia Battocletti in testa al World Cross Tour! La migliore al mondo nelle campestri, ora il Campaccio

Nadia Battocletti svetta in testa alla classifica generale del World Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alla corsa campestre. La fuoriclasse trentina occupa il primo posto con 3.700 punti, frutto degli eccellenti risultati ottenuti nelle tre gare disputate nella prima parte della stagione: 1.240 per l’apoteosi agli Europei di Cross andati in scena a Lagoa, 1.240 per il sigillo nella grande Classica di Atapuerca e 1.220 per la seconda piazza conseguita ad Alcobendas (dove venne battuta dall’etiope Shimket).

L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri si è lasciata alle spalle l’etiope Likina Amebaw (3.565), le keniane Sheila Jebet (3.540) e Dorcus Chepkwemoi (3.510), la britannica Megan Keith (3.480). La già citata Yenenesh Shimket è decima con 3.380 punti (ha vinto la Cinque Mulini e ad Alcobendas, poi è stata quinta tra le under 20 ai Mondiali di Cross).

La 25enne detiene il trofeo e spera di difenderlo con profitto, il prossimo appuntamento è con il Cross del Campaccio, in programma domenica 25 gennaio sui pratoni di San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano), dove tra l’altro si confermerà da campionessa in carica. L’azzurra riuscirà a regalarsi l’ennesima soddisfazione e a proiettarsi con il massimo ottimismo verso la stagione indoor, che culminerà con i Mondiali previsti a Torun (Polonia) dal 20 al 22 marzo?