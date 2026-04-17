Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri illuminano il Pegaso Meeting: esame sui 1500 a Firenze

Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri saranno tra le grandi stelle del Pegaso Meeting, evento che andrà in scena il prossimo 9 maggio allo Stadio Ridolfi di Firenze. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri si cimenterà sui 1500 metri, una distanza che sta cercando di fare entrare nelle proprie corde e su cui vanta un personale di 3:58.15, firmato lo scorso anno a Rovereto, quando si fermò a quattro centesimi dal record italiano detenuto di Sintayehu Vissa.

Fresca di trionfo sui 3000 metri ai Mondiali Indoor e fermatasi a un solo secondo dal record europeo dei 10 km su strada, l’azzurra punterà ad aprire al meglio la stagione su pista e inseguirà delle risposte convincenti, magari provando anche a scendere nuovamente sotto il muro dei quattro minuti e ad attaccare il primato nazionale.

Leonardo Fabbri gareggerà di fronte al proprio pubblico, da primatista del meeting con i 22.91 metri raggiunti nel 2024. Il Campione d’Europa, reduce da una prestazione sottotono ai Mondiali Indoor, ha già gareggiato all’aperto in questa annata agonistica, firmando la miglior prestazione mondiale stagionale con i 22.50 metri di Stellenboch (Sudafrica). Ad infiammare la gara di getta del peso ci sarà anche Zane Weir, che proverà a carburare lungo il cammino che condurrà agli Europei di agosto.