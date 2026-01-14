Nadia Battocletti torna in gara! A Campaccio da campionessa in carica, c’è Niyomukunzi

Nadia Battocletti tornerà in gara domenica 25 gennaio in occasione del Campaccio, che andrà in scena a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). Data rinnovata per il tradizionale appuntamento dell’Epifania, per l’occasione posticipato di un paio di settimane a causa dei Mondiali di cross che si sono disputati sabato 10 gennaio a Tallahassee (USA). La 69ma edizione del kermesse segnerà il rientro dell’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri, reduce dal successo ottenuto alla BOclassic lo scorso 31 dicembre.

La fuoriclasse trentina si cimenterà nella tappa gold del World Athletics Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante di cui l’azzurra è la detentrice. La Campionessa d’Europa di Cross, impegnata nella preparazione per la stagione indoor, si presenterà a dodici mesi di distanza dal sigillo ottenuto in questa competizione, quando riportò il tricolore sul gradino più alto del podio dopo trentuno anno. La rivale di riferimento sarà la burundese Francine Niyomukunzi (vincitrice del 2024), ma attenzione anche alla sua connazionale Micheline Niyomahoro e ad Elvanie Nimbona, che da poco ha ottenuto la cittadinanza italiana.

In sede di presentazione, Nadia Battocletti ha dichiarato: “Non ho una idea di tattica ma spero che la gente si diverta quanto noi a correrla. Il Campaccio è il cross a cui ho partecipato di più, già da piccolina ho vinto tutte le categorie, lo scorso anno anche quella delle assolute, sono felicissima di esserci ancora“. Sul fronte maschile, invece, i favoriti della vigilia sono il burundese Celestin Ndikumana (secondo lo scorso anno), il ruandese Yves Nimubona, l’ugandese Dolphine Chelimo e gli altri burundesi Therence Bizoza e Egide Ntakarutimana, mentre a difendere i colori azzurri sarà soprattutto Ala Zoglami.