Sport in tvTennis
Australian Open 2026, programma di domani (23 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campo
Agli Australian Open 2026 di tennis domani, venerdì 23 gennaio, nella sesta giornata, scenderanno in campo tre italiani, protagonisti nel singolare femminile e nel doppio misto. I tabelloni sono allineati ai sedicesimi in tutte le specialità.
Nel tabellone di doppio misto esordiranno Sara Errani ed Andrea Vavassori, che sfideranno la tedesca Laura Siegemund ed il transalpino Edouard Roger-Vasselin, mentre nel torneo di singolare femminile giocherà Jasmine Paolini, che sarà opposta alla statunitense Iva Jovic.
La diretta tv dei match della sesta giornata degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale degli incontri degli italiani sarà assicurata da OA Sport.
CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026
Venerdì 23 gennaio
Rod Laver Arena
Dall’1.30 ora italiana
A. Sabalenka 1-A. Potapova
Non prima delle 3.30 ora italiana
C. Alcaraz 1-C. Moutet 32
Non prima delle 9.00 ora italiana
F. Tiafoe 29-A. de Minaur 6
E. Ruse-M. Andreeva 8
Margaret Court Arena
Dall’1.30 ora italiana
D. Medvedev 11-F. Marozsan
Non prima delle 4.00 ora italiana
C. Gauff 3-H. Baptiste
Non prima delle 9.00 ora italiana
E. Svitolina 12-D. Shnaider 23
A. Bublik 10-T. Etcheverry
John Cain Arena
Dall’1.00 ora italiana
V. Mboko 17-C. Tauson 14
T. Paul 19-A. Davidovich Fokina 14
Non prima delle 7.00 ora italiana
I. Jovic 29-J. Paolini 7
Non prima delle 8.30 ora italiana
A. Zverev 3-C. Norrie 26
Kia Arena
Dall’1.00 ora italiana
L. Tien 25-N. Borges
Z. Sonmez Q-Y. Putintseva
K. Muchova 19-M. Linette
F. Cerundolo 18-A. Rublev 13
1573 Arena
Dall’1.00 ora italiana
R. Cash 14/J. Tracy 14-M. Demoliner/J. Rojer
L. Cabrera WC/T. Preston WC-E. Shibahara/V. Zvonareva
Non prima delle 4.00 ora italiana
M. Ebden/R. Ram-T. Griekspoor/B. van de Zandschulp
T. Preston WC/C. Hewitt WC-L. Stefani 2/M. Arevalo 2
ANZ Arena
Dall’1.00 ora italiana
J. Cash 1/L. Glasspool 1-J. McCabe WC/L. Tu WC
F. Cabral 9/L. Miedler 9-A. Pavlasek/J. Smith
M. Inglis WC/J. Kubler WC-T. Mihalikova 8/L. Glasspool 8
A. Panova/D. Pel-K. Siniakova/S. Verbeek
Non prima delle 7.00 ora italiana
D. Krawczyk/N. Skupski-L. Fernandez WC/N. Kyrgios WC
Court 6
Dall’1.00 ora italiana
C. Bucsa 9/N. Melichar-Martinez 9-G. Olmos/A. Sutjiadi
K. Siniakova 1/T. Townsend 1-Y. Xu/Z. Yang
D. Kasatkina WC/A. Rodionova WC-A. Danilina 7/A. Krunic 7
T. Townsend 4/N. Mektic 4-F. Stollar/K. Krawietz
Court 7
Dall’1.00 ora italiana
E. Arango/E. Jacquemot-G. Dabrowski 5/L. Stefani 5
E. Perez 8/D. Schuurs 8-N. Kichenok/M. Ninomiya
Non prima delle 4.00 ora italiana
M. Bouzkova/A. Klepac-S. Lamens/E. Lys
S. Hunter/H. Nys-E. Perez/F. Cabral
Court 8
Dall’1.00 ora italiana
J. Maleckova/M. Skoch-M. Kato 15/F. Stollar 15
M. Gonzalez 13/A. Molteni 13-P. Nouza/P. Rikl
S. Errani 1/A. Vavassori 1-L. Siegemund/E. Roger-Vasselin
S. Hsieh 3/J. Ostapenko 3-O. Danilovic/A. Potapova
Court 13
Dall’1.00 ora italiana
K. Krawietz 5/T. Puetz 5-O. Luz/R. Matos
M. Kozyreva/S. Santamaria-E. Hozumi/F. Wu
Non prima delle 5.00 ora italiana
C. Harrison 6/N. Skupski 6-P. Martinez/J. Munar
L. Johnson/J. Zielinski-R. Ho/H. Jebens
PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.
Diretta Live testuale: OA Sport.