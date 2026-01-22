Novak Djokovic: “Agli Australian Open condizioni estreme, ma mi sento bene”

Le condizioni meteorologiche giocano ancora una volta un ruolo cruciale agli Australian Open 2026. Le elevate temperature diurne e l’alta umidità hanno reso il primo Grande Slam dell’anno un’incognita per i giocatori in questi primi giorni di torneo. È stato il caso anche di Novak Djokovic, che ha dovuto adattarsi alle difficoltà imposte dal clima.

Il giocatore serbo ha vinto in tre set contro Francesco Maestrelli, ma ha dovuto faticare non poco per sopravvivere a una giornata di caldo intenso. Pochi minuti dopo aver conquistato la vittoria, Djokovic ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato delle condizioni di gioco a Melbourne, della sua pre-season e dell’importanza del lavoro di squadra.

“In realtà il punteggio è lo stesso del primo turno, quindi le sensazioni in campo sono state piuttosto simili, generalmente positive. Ho servito meglio nel primo match. Mi sembrava di giocare due tornei completamente diversi, uno di giorno e uno di notte, soprattutto a causa del vento, che credo abbia soffiato più forte quest’anno rispetto a qualsiasi altra edizione in cui ho giocato qui in Australia. Bisogna adattarsi a queste condizioni e a un avversario diverso, con un servizio potente. Ma nel complesso sono contento di come mi muovo in campo e di come colpisco la palla“, ha spiegato Djokovic in conferenza stampa.

“Cerco sempre di lavorare con uno scopo. Ho avuto una pre-season più lunga, come l’anno scorso. Quando ho più tempo, cerco ovviamente di analizzare il mio gioco e i diversi aspetti che posso davvero migliorare. Altrimenti, che senso avrebbe? Che senso ha competere e scendere in campo senza cercare di essere migliore rispetto alla stagione precedente? Questa è la mentalità che cerco di avere ed è ciò che mi ha permesso di giocare ai massimi livelli a questa età“, ha aggiunto.

“Sono contento che il lavoro svolto nella pausa stia dando i suoi frutti. È solo l’inizio del torneo. Ovviamente non ho giocato alcun torneo preparatorio e sono molto soddisfatto di riuscire a esprimermi così, considerando l’assenza di partite competitive per più di due mesi. Finora tutto è stato positivo, segnali incoraggianti. Devo continuare su questa strada“, ha sottolineato Nole.

“Hai sempre bisogno di almeno un paio di occhi a bordo campo, se non due o tre, che conoscano il tennis, con diversi livelli di esperienza e prospettive differenti, per osservare il tuo gioco e quello del tuo avversario. Io conosco molto bene il tennis, ma spesso, soprattutto durante le settimane di competizione, quando sei sotto stress, le emozioni non sono controllate come in una settimana senza partite. Devi quindi occuparti di molto più che del tuo tennis o di come colpisci il dritto“, le parole di Djokovic sulla sua preparazione.