Tommaso Saccardi 2° nello slalom di Coppa Europa in Val di Fassa. Vince un emergente francese

Continua l’eccellente stagione dei colori azzurri in Coppa Europa. Nello slalom maschile disputato in Val di Fassa Tommaso Saccardi si conferma uno dei migliori interpreti della specialità e conquista un secondo posto che, senza il tempo perso nel terzo settore, avrebbe potuto tranquillamente essere un successo. Ad imporsi è l’mergente francese Alunette.

Auguste Alunette, sesto al termine della prima discesa, con un distacco di +0.72, si aggiudica il successo grazie ad una prepotente rimonta e al tempo finale di 1:46.72. Saccardi, leader al termine della prima discesa, chiude la sua prova con 1:47.20 e un ritardo di +0.48 dal vincitore. Decisivi per la prova dell’italiano gli oltre sette decimi di ritardo accusati nel secondo settore. Completa il podio l’altro transalpino Hugo Desgrippes, terzo a +0.51 dal connazionale.

Chiude in quarta posizione lo svizzero Tanguy Nef che, grazie ad un’ottima seconda prova, taglia il traguardo in 1:47.34 e rimonta ben sette posizioni. Quinto posto per Hans Grahl-Madsen. Il norvegese chiude la sua prova con 1:47.59 e un distacco di +0.87 dal vincitore. Sesta posizione per l’austriaco Jakob Greber, +1.03 il suo distacco dalla vetta della classifica, e settima per il finlandese Jesper Pohjolainen, staccato di +1.08.

Il norvegese Theodor Breakken chiude ottavo in 1:47.88 e precede di otto centesimi il francese Antoine Azzolin. Completa la Top 10 l’azzurro Simon Maurberger, decimo con 1:48.06 e un distacco di +1.34. Undicesimo posto, a soli due centesimi dal connazionale, per Alessandro Pizio. Perde terreno nella seconda prova Matteo Canins che chiude in diciannovesima posizione a +2.04. Ventiduesimo posto per Stefano Pizzato, +2.18 il suo ritardo, e ventiquattresimo per Corrado Barbera, staccato di +2.61.