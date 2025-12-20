Laura Pirovano beffata per 6 centesimi: “Brucia, ma sono fiera della mia regolarità: non era una pista congeniale”

Sei: sono questi i centesimi che dividono Laura Pirovano dal podio in Val d’Isere. Una performance, la sua, che resta comunque di livello e che la conferma tra le più costanti del circo bianco. Del resto per lei parlano le top ten di St. Moritz, e l’odierno tempo di 1’41″95 conferma semplicemente che il suo livello non è aassolutamente lontano dalle migliori.

Queste le sue parole alla Rai: “Sono molto fiera della mia regolarità, è una pista che non mi si addiceva tanto e lo sapevo, per questo sono fiera del mio quinto posto. Sono riuscita a mettere in campo cose che non pensavo. Vero, brucia, sono sei centesimi, ma sono contenta perché guardando il video ieri non avevo idea di come tirar giù quei decimi che mi servivano per fare risultato. Ho attaccato, ho fatto quello che dovevo, ho fatto qualche sbavatura, ma ho corso tutti i miei rischi“.

Ed è molto, molto laconica per quel che riguarda il Super-G che arriverà tra ventiquattr’ore sempre sulle nevi transalpine, che compongono un pezzo di storia dello sci alpino mondiale: “Non vedo l’ora che sia domani“.

Per Pirovano la strada è comunque ben avviata verso la potenziale miglior stagione della carriera. Il tutto mentre la classe 1997 di Trento punta dritta verso l’obiettivo olimpico di Milano Cortina: non c’è che dire, il tempismo è quello giusto.