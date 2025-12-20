Sofia Goggia: “Non è stato un errore tecnico, ho preso una buca. Occasione buttata”

Non può certo definirsi contenta Sofia Goggia per quanto accaduto oggi in Val d’Isere. Certo, rimane l’ottavo posto in 1’42″16, ma quel 42 sarebbe stato con buone probabilità 41 se non ci fosse stato un problema non indifferente a metà percorso che le ha, di fatto, tarpato le ali.

A spiegarlo ai microfoni della Rai è lei stessa: “Sicuramente ho usato gli sci vecchi, nelle nuove stiamo usando i nuovi. Nella parte alta bene, sicuramente ero molto veloce, in quella curva voglio veder bene il video. Ho preso un buco, una rincalcata, ma non penso di aver fatto un errore tecnico, mi sentivo abbastanza in spinta. La rincalcata mi ha fatto tirar dritta e ho fatto i miracoli per star dentro. Lì però ho preso un secondo. Peccato perché è un’occasione un po’ buttata. Mi dispiace perché nei giorni scorsi avevo sciato particolarmente bene nella parte tecnica“.

La già campionessa olimpica ha poi fatto emergere altri dettagli: “Sono partita con la visibilità piatta, non è che mi ha dato fastidio, è stato un handicap per tutte noi. Credo sia stato così per tutte. Non ho guardato nessuna concorrente perché avevo la mia strategia in testa. Ho buttato via un’occasione d’oro“.

Resta, dunque, il digiuno di vittorie in Val d’Isere per lei. Un digiuno che dura da quattro anni: in terra francese ha vinto per tre volte, di cui due in discesa sia nel 2020 che nel 2021 e una in Super-G nel solo 2021.