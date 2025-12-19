Italia protagonista nello slalom della Valle Aurina in Coppa Europa. Tre azzurre nella top5 ma il successo va a Aline Hoepli

L’Italia è grande protagonista nello slalom della Valle Aurina, valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla pista altoatesina, infatti, le azzurre piazzano ben 3 rappresentanti nelle prime 5 posizioni, anche se sul podio sale una sola italiana. La vittoria va alla svizzera Aline Hoepli che precede l’austriaca Natalie Falch.

Estelle Alphand, al comando dopo la prima manche, inforca ad inizio della seconda e lascia, quindi, campo libero alle rivali. Ne approfitta la svizzera Aline Hoepli, che chiude davanti a tutte con il tempo complessivo di 1:29.50 (44.47 con il quarto tempo nella prima metà di gara e 45.03 nella seconda) precedendo per soli 17 centesimi l’austriaca Natalie Falch, mentre centra il gradino più basso del podio Beatrice Sola a 19. L’azzurra, quattordicesima a metà gara, è risultata nettamente la migliore nella seconda manche, recuperando ben 11 posizioni.

Fa addirittura meglio Giulia Valleriani che, ventesima dopo la prima discesa, ha saputo issarsi fino alla quarta posizione a 61 centesimi, con 16 gradini risaliti nella seconda manche. Quinta posizione per un’altra azzurra: Alice Pazzaglia infatti chiude a 63 centesimi da Hoepli, a sua volta rimontando 5 posizioni. L’italiana chiude a braccetto con l’austriaca Leonie Raich. Settima posizione per la svizzera Eliane Christen a 65 centesimi, quindi ottava la sua connazionale Nicole Good a 74, che a sua volta precede un’altra elvetica, Selina Egloff, nona a 75. Completa la top10 la magiara Zila Toth a 78 centesimi, subito davanti alla nostra Ambra Pomarè, undicesima a 96 centesimi.

Tante italiane nelle posizioni che contano. Chiude al 15° posto Emilia Mondinelli a 1.21 dalla vetta, quindi 20a Francesca Carolli a 1.33, mentre è 21a Maria Sole Antonini a 1.41. Si ferma in 26a posizione, infine, Celina Haller a 1.72.