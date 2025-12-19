Hans Grahl-Madsen si aggiudica lo slalom di Obereggen di Coppa Europa. Fuori dalla top10 gli italiani

Hans Grahl-Madsen si conferma il migliore tra i pali stretti. Il norvegese, infatti, si è aggiudicato lo slalom di Obereggen, valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2025-2026. Sulla pista altoatesina abbiamo assistito ad una gara ben differente tra la prima e la seconda manche, con la pista che è andata a rovinarsi e ha permesso diverse rimonte importanti.

Hans Grahl-Madsen ha vinto la gara tra i rapid gates con il tempo complessivo di 1:39.26 (miglior tempo nella prima manche in 49.86 e gestione nella seconda in 49.40) davanti allo svizzero Sandro Simonet distante 27 centesimi, mentre completa il podio il francese Hugo Desgrippes a 39, dopo aver risalito 7 posizioni nella seconda metà di gara, a braccetto con l’austriaco Jakob Greber.

Quinta posizione per il finlandese Jesper Pohjolainen a 63 centesimi, sprecando la prima posizione della manche inaugurale. Sesta posizione per il francese Auguste Aulnette a 1.15, quindi in settima troviamo lo svedese Adam Hofstedt a 1.30. Si ferma in ottava posizione il francese Paul Silvestre a 1.38 (con 10 gradini risaliti nella seconda manche) quindi in nona il tedesco Nickco Palamaras a 1.50 (ben 14 posizioni recuperate nella seconda discesa), mentre completa la top10 il norvegese Mikkel Remsoey a 1.56.

Tutti fuori dalla top10 gli italiani. Il migliore è Simon Maurberger che chiude in 13ma posizione a 1.67, quindi 17mo Matteo Canins a 1.89.