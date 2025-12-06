Lewis Hamilton: “Non ho parole. Non so come esprimere quello che ho in testa, ho solo rabbia”

Ennesima delusione per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina, infatti, il pilota sette volte campione del mondo ha subito la quarta eliminazione consecutiva nella Q1 (comprendendo anche la Sprint Qualifying di Lusail) con una Ferrari che proprio non riesce a digerire.

Il “Re Nero”, che questa mattina era finito contro il muro nel corso della FP3, sembrava in grado di poter superare il taglio e approdare nella Q2 ma, per colpa di un terzo settore da dimenticare, ha chiuso il suo sabato in anticipo. Beffato per 8 millesimi. Ancora una volta amarezza inevitabile per un pilota che sembra davvero finito in un “buco nero” da quando è approdato sulla SF-25.

La pole position è andata al solito Max Verstappen con il tempo di 1:22.207 con un margine di vantaggio di 201 millesimi su Lando Norris che precede il compagno di team Oscar Piastri che si ferma a 230. Quarta posizione per George Russell a 438 millesimi, quinta per Charles Leclerc a 526, quindi sesto Fernando Alonso a 695, mentre è settimo Gabriel Bortoleto a 697. Ottavo Esteban Ocon a 706, nono Isack Hadjar a 865, mentre chiude la top10 Yuki Tsunoda.

Al termine delle qualifiche di Yas Marina il pilota del team di Maranello ha espresso tutta la sua delusione ai microfoni di Sky Sport: “Ho perso 3 decimi nel solo T3? Lo so, non ci voleva. Come sto? Sinceramente non ho parole. Non so cosa dire o come esprimere cos’ho nella testa. Ho solo tanta rabbia. Non aggiungo altro”.