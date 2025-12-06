F1: Russell sorprende Norris nella FP3 ad Abu Dhabi, indietro Leclerc

Si chiude nel segno di George Russell la terza nonché ultima sessione di prove libere valida per il GP di Abu Dhabi, appuntamento finale del Mondiale 2025 di F1 in scena presso l’iconico circuito di Yas Marina. Buona prova quello del pilota Mercedes, il quale si è letteralmente insidiato nel duello tra Norris e Verstappen che aveva caratterizzato i turni precedenti, nonché la lotta al titolo.

In una FP3 contrassegnata da una bandiera rossa scaturita da un incidente subito dallo sfortunato Lewis Hamilton, il britannico ha trovato il tempo proprio nei minuti finali, firmando su gomma rossa (la stessa utilizzata anche dal resto del lotto) il crono di 1:23.334 precedendo di appena +0.004 il già citato Norris che, a bordo della sua McLaren, ha superato il diretto rivale Verstappen (Red Bull), terzo con un margine di +0.124. La tavola sembra apparecchiata per vivere delle qualifiche sensazionali.

Bene poi Fernando Alonso; lo spagnolo in forza all’Aston Martin ha infatti occupato la quarta posizione con un gap di +0.251, arginando Oscar Piastri, il quale si è dovuto accontentare della quinta moneta con +0.259 dimostrando comunque di poter avere il colpo in canna per il momento che conta.

Più indietro le Ferrari, con Charles Leclerc che ha centrato l’ottava piazza con uno scarto di 0.341. Immediatamente dopo Andrea Kimi Antonelli, nono a +0.373. Solo diciassettesimo invece Hamilton, autore di una prima parte di turno iper promettente prima di avere un problema alla vettura che ha vanificato quanto costruito.