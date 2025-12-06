Commento in diretta dal GP di Abu Dhabi, ultimo capitolo di un’intensissima stagione di Formula 1 2025. La corsa al titolo piloti è ancora apertissima grazie alla straordinaria rimonta di Max Verstappen, favorito anche da alcuni errori inaspettati della McLaren, fin qui quasi impeccabile. Ci attende una gara emozionante, ricca di colpi di scena e imprevedibilità, destinata a decretare un campione del mondo davvero memorabile, indipendentemente da chi conquisterà la corona iridata. Al termine del GP avremo un collegamento speciale da Abu Dhabi con Giorgio Piola, che analizzerà con noi e al grandissimo Biagio Maglienti, gli esiti della gara, regalandoci alcuni momenti esclusivi direttamente dal paddock di Abu Dhabi