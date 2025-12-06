LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: qualifiche cruciali nella volata per il titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di 2025. Sul tracciato di Yas Marina ci attende una giornata di capitale importanza per la lotta verso il titolo. I tre grandi sfidanti, infatti, battaglieranno sul filo dei millesimi per conquistare una pole position che, su questa pista, spesso fa la differenza.

Quale sarà il programma della giornata? Il sabato di Yas Marina prenderà il via alle ore 11.30 italiane con la terza sessione di prove libere (le ore 14.30 locali), quindi alle ore 15.00 si passerà al piatto forte della giornata, ovvero le qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domani che, come tradizione, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 14.00.

Per quanto visto nel venerdì disputato sulla pista che si affaccia sul Golfo Persico, l’equilibrio sembra più evidente rispetto alle ultime uscite. La McLaren è, e rimane, la vettura migliore del lotto, ma la Red Bull con Max Verstappen non è affatto da meno. Alle loro spalle, come sempre, Ferrari e Mercedes proveranno ad inserirsi, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che sono chiamati alla grande prestazione per spingere una desolante SF-25 verso le posizioni che contano, dopo che a Lusail si è probabilmente toccato il punto più basso degli ultimi anni. Lando Norris ieri ha impressionato. Saprà replicare oggi?

Il sabato del Gran Premio di Abu Dhabi scatterà alle ore 11.30 italiane (le ore 14.30 locali) con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche andranno in scena alle ore 15.00 sotto la luce dei riflettori. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno sul tracciato di Yas Marina. Buon divertimento!