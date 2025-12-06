Griglia di partenza F1, GP Abu Dhabi 2025: risultati e classifica qualifiche

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 7 dicembre, che deciderà chi sarà il Campione del Mondo tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri.

Di seguito la griglia di partenza del GP di Abu Dhabi 2025 e i risultati delle qualifiche dell’ultima tappa del Mondiale F1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP ABU DHABI F1 2025

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Carlos Sainz (Williams)

13. Liam Lawson (Racing Bulls)

14. Kimi Antonelli (Mercedes)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Lewis Hamilton (Ferrari)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Franco Colapinto (Alpine)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP ABU DHABI F1 2025

Q3

Q2

1 George Russell Mercedes 1:22.730 4

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.022 4

3 Lando Norris McLaren +0.074 4

4 Fernando Alonso Aston Martin +0.131 4

5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.144 5

6 Charles Leclerc Ferrari +0.218 4

7 Isack Hadjar Racing Bulls +0.267 4

8 Oscar Piastri McLaren +0.291 4

9 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.293 4

10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.304 4

11 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.311 4

12 Carlos Sainz Williams +0.312 4

13 Liam Lawson Racing Bulls +0.347 5

14 Kimi Antonelli Mercedes +0.350 4

15 Lance Stroll Aston Martin +0.367 4

Q1

1 Oscar Piastri McLaren 1:22.605 2

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.272 2

3 Kimi Antonelli Mercedes +0.289 2

4 Fernando Alonso Aston Martin +0.466 2

5 Charles Leclerc Ferrari+0.558 2

6 Lando Norris McLaren +0.573 2

7 Carlos Sainz Williams +0.582 2

8 George Russell Mercedes +0.642 2

9 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.649 2

10 Liam Lawson Racing Bulls +0.660 3

11 Lance Stroll Aston Martin +0.711 2

12 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.729 2

13 Isack Hadjar Racing Bulls +0.768 2

14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.769 3

15 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.781 2

16 Lewis Hamilton Ferrari +0.789 3

17 Alexander Albon Williams +0.811 2

18 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.845 3

19 Pierre Gasly Alpine +0.863 3

20 Franco Colapinto Alpine +1.285 3