A che ora gli sport invernali oggi: orari 18 dicembre, calendario gare, tv, streaming

Oggi, giovedì 18 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, la combinata nordica, lo snowboard alpino, lo sci freestyle, lo slittino e lo skeleton, e di IBU Junior Cup per il biathlon.

La gara d’apertura del programma di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena alle ore 14.15, la 7.5 km sprint femminile. Saranno 103 le atlete complessivamente al via.

Tra le quattro italiane in gara ci saranno, ovviamente, anche Lisa Vittozzi, inserita nel gruppo rosso, con il pettorale numero 48, che scatterà alle ore 14:39:00, e Dorothea Wierer, inserita a sua volta nel gruppo rosso, con il pettorale numero 64, che sarà al via alle ore 14:40:30.

Saranno ben nove le azzurre al via della prima prova cronometrata della discesa femminile di Val d’Isere (Francia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azione scatterà alle ore 11.00, e, salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 9 alle ore 11.13.00.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 13 dicembre

9.00 Snowboard, Coppa del Mondo Carezza: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Biathlon, IBU Junior Cup Val Martello: 12.5 km individuale femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ramsau Provisional Competition Round femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isère: 1a prova discesa femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Sci alpino, Coppa Europa St. Moritz: discesa femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Val Gardena: discesa maschile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ramsau Provisional Competition Round maschile – Nessuna copertura tv / streaming

12.45 Snowboard, Coppa del Mondo Carezza: PGS maschile e femminile – Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, dalle 13.05 anche su Rai Sport HD

14.15 Biathlon, Coppa del Mondo Annecy-Le Grand Bornand: 7.5 km sprint femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

14.15 Biathlon, IBU Junior Cup Val Martello: 15 km individuale maschile – Nessuna copertura tv / streaming

17.00 Slittino, Coppa del Mondo Lake Placid: Nations Cup – Nessuna copertura tv / streaming

17.00 Skeleton, Coppa del Mondo Sigulda, gara femminile – YouTube IBSF

17.20 Sci freestyle, Coppa del Mondo Copper Mountain: qualificazioni halfpipe maschile e femminile –