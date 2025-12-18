Coppa del MondoLive SportSci AlpinoSport Invernali
LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: partenza abbassata, c’è il recupero di Beaver Creek
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima discesa maschile in programma in Val Gardena (Italia), recupero di quella non disputata a Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.45, ci saranno 67 atleti da 18 Paesi.
In casa Italia saranno otto gli azzurri al via della gara odierna: Mattia Casse partirà con l’1, Dominik Paris col 13, Florian Schieder col 16, Guglielmo Bosca col 32, Christof Innerhofer col 37, Benjamin Jacques Alliod col 40, Nicolò Molteni col 44 e Giovanni Franzoni col 50.
La gara italiana rappresenta il recupero di quella non disputata a Beaver Creek, ma la partenza sarà ribassata rispetto a quella prevista per la discesa di sabato, la sola inserita in origine in calendario. Nell’unica discesa disputata finora in stagione, proprio a Beaver Creek, Dominik Paris giunse sesto.
La prima discesa maschile in programma in Val Gardena (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 11.45: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 11.15, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!