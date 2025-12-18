Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Coppa del MondoLive SportSci AlpinoSport Invernali

LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: partenza abbassata, c’è il recupero di Beaver Creek

Pubblicato

29 minuti fa

il

Per approfondire:
Dominik Paris / LaPresse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima discesa maschile in programma in Val Gardena (Italia), recupero di quella non disputata a Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.45, ci saranno 67 atleti da 18 Paesi.

In casa Italia saranno otto gli azzurri al via della gara odierna: Mattia Casse partirà con l’1, Dominik Paris col 13, Florian Schieder col 16, Guglielmo Bosca col 32, Christof Innerhofer col 37, Benjamin Jacques Alliod col 40, Nicolò Molteni col 44 e Giovanni Franzoni col 50.

La gara italiana rappresenta il recupero di quella non disputata a Beaver Creek, ma la partenza sarà ribassata rispetto a quella prevista per la discesa di sabato, la sola inserita in origine in calendario. Nell’unica discesa disputata finora in stagione, proprio a Beaver Creek, Dominik Paris giunse sesto.

La prima discesa maschile in programma in Val Gardena (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 11.45: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 11.15, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità